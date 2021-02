David Mora papa : sa compagne Davina Vigne a déjà presque retrouvé sa ligne, photo

Si elle se faisait discrète sur les réseaux sociaux, Davina Vigné est de retour sur Instagram depuis le 16 février 2020. Et la compagne de l'acteur de Scènes de ménages David Mora compte bien partager son nouveau quotidien avec un nourrisson, l'occasion de découvrir qu'elle a retrouvé la ligne ou presque.

Le 16 janvier 2021 est une date importante pour l'interprète de Fabien et sa belle Davina. Ce jour-là, le couple a accueilli son premier enfant, une petite fille dont le prénom n'a pour l'heure pas été dévoilé. C'est à l'occasion de la conférence de presse de la série Escape que David Mora a annoncé la bonne nouvelle. Puis, le 16 février, sa moitié a publié les premières photos de leur merveille. "Le baby des dadas, notre petit koala est né il y a un mois (16/01/21)... et devinez quoi ? C'est la plus jolie des merveilles et elle ressemble comme deux gouttes d'eau à son papa. C'est bien la peine de l'avoir portée pendant neuf mois. J'ai le plaisir de vous informer que le magazine du ventre plat reprend du service ! #ventreplatmagazine Le grand frère est fier, le papa est gaga, la maman ébahie et tout ce petit monde est cerné. On a demandé à notre fille son avis, elle préfère garder l'anonymat et puis elle refuse de voir son jolis minois grimé par un smiley. C'est trop '2020' apparemment. Enfin bref, cette petite a du caractère et de l'avenir ! On n'est pas à l'abri qu'elle change d'avis mais pour le moment on garde l'exclu sur son sourire, sa bouille d'ange et son prénom", a-t-elle écrit en légende.

Le lendemain, Davina Vigné - qui avait déjà un petit garçon né d'une précédente relation - a révélé à ses abonnés en story Instagram qu'elle pouvait de nouveau rentrer dans ses jeans d'avant grossesse. "Remettre ses jeans d'avant grossesse, ça n'a pas de prix (si je respire, non mais oh !)", a-t-elle commenté un selfie sur lequel elle porte une chemise et l'un des fameux pantalons. Elle a ensuite dévoilé qu'elle était très fatiguée, au point de faire une petite bourde. "La fatigue, c'est oublier d'enlever ses sous-vêtements en allant à la douche", peut-on lire. Elle a ensuite demandé aux personnes qui la suivent ce que la fatigue leur avait déjà fait faire. Et la comédienne a semble-t-il reçu de nombreuses réponses. Rassurée, elle a donc publié une photo de sa fille et elle. "Merci pour vos réponses, je me sens moins seule. Vous êtes autant fatiguées que moi en fait", a-t-elle légendé.