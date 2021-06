David Mora : Sa belle Davina Vigné à l'affiche du salon de l'érotisme ? Des collègues la reconnaissent...

Depuis quelques mois, David Mora découvre les joies de la paternité. En effet, en janvier 2021, sa compagne Davina Vigné, déjà maman d'un jeune adolescent, a donné naissance à leur premier enfant ensemble, une adorable petite fille dont le prénom est pour l'heure gardé secret. Sur les réseaux sociaux, le couple partage sa nouvelle vie à quatre, mais pas que. La belle de 34 ans raconte lundi 31 mai 2021 une anecdote amusante...

L'histoire remonte à un moment, mais Davina Vigné ne l'a pas oubliée. Et comment aurait-elle pu ? "Je vous explique, j'allais au travail il y a deux ou trois ans. Et mes collègues me regardaient bizarrement. Je suis allée me regarder dans la glace pour voir si quelque chose n'allait pas, si j'avais du rouge à lèvres sur les dents...", lance la comédienne en story sur le réseau social de partage d'images.

Davina Vigné en blonde pour le salon de l'érotisme ?

Raté ! Tout allait bien côté physique. En réalité, les regards insistants l'étaient pour une toute autre raison. "À un moment donné, j'ai un collègue qui vient me dire : 'Écoute Davina, il faut que je te dise un truc. On t'a tous vue sur l'affiche !' Et il m'a montré l'affiche du salon de l'érotisme", se souvient l'heureuse maman. Et de poursuivre : "Moi je trouve qu'elle ne me ressemble pas du tout mais j'étais contente parce que la meuf était bonasse. Tout le monde pensait que je m'étais teinte en blonde et que c'était moi." Une bien drôle d'anecdote qui a certainement fait réagir bon nombre de ses followers sur Instagram !

Rappelons que si David Mora incarne Fabien, le partenaire d'Emma (alias Anne-Elisabeth Blateau), dans Scènes de ménages sur M6, sa douce et tendre Davina Vigné est elle aussi actrice. Elle a été figurante dans Baltringue (2008), le film de Vincent Lagaff, a été vue dans le clip No one is better, l'un des titres de la bande originale du film Fractures (2018) et dans d'autres publicités. Toutefois, elle l'assure, elle n'a jamais posé pour l'affiche du salon de l'érotisme !