David Mora (Scènes de ménages) : Sa compagne Davina Vigné défigurée, fous rires et amusantes comparaisons

Envie d'une bonne dose d'humour et de bonne humeur au quotidien ? Davina Vigné est là pour vous servir ! La compagne de David Mora, l'interprète de Fabien dans Scènes de ménages (M6), partage son quotidien sur les réseaux sociaux et c'est souvent très drôle. La preuve en est avec ses stories dévoilées après son rendez-vous chez le dentiste, le 16 décembre 2021.

Les abonnés de Davina Vigné ont pu découvrir une nouvelle femme jeudi soir. C'est hilare et la bouche de travers que la jeune maman (d'une petite fille de 11 mois dont on ne connaît pas le prénom, fruit de ses amours avec l'acteur de 39 ans, et d'un garçon né d'une précédente relation) s'est dévoilée en story. "Autant moi ça m'avait fait un peu bizarre mais toi c'est beaucoup plus", déclare la star de Scènes de ménages avant d'éclater de rire. Tout aussi amusée par sa nouvelle tête, la comédienne a eu bien du mal à expliquer ce qu'il s'était passé. Elle a donc écrit en commentaire qu'elle sortait de chez le dentiste.

"Au moins je peux faire le chameau (550 balles le chameau quand même)", a ensuite écrit Davina Vigné en légende d'une photo sur laquelle elle a toujours la bouche de travers. Une fois l'anesthésiste un peu passée, elle s'est de nouveau filmée pour dévoiler que ça allait mieux. "L'anesthésie m'a envoyée dix ans dans la gueule. Ca va mieux mais c'est toujours gonflé. Des bisous", a-t-elle commenté. Puis, elle a dévoilé que son cher et tendre l'avait comparée à Sinok du film Les Goonies.

Afin que ses abonnés ne manquent pas ce moment mémorable, Davina Vigné l'a partagé sur son fil d'actualité. "Je vous explique, j'ai une hantise du dentiste. Mais vraiment. Mal au bide limite à en pleurer. Mais mon dentiste à moi c'est le best ! Big Up Julien ! Même son assistante est un bonbon, enfin sans sucres. Bref pas mal de travaux dans ma 'gueule' du coup piquouze party cet après-midi. Vous entendrez le rire empli d'empathie de mon @david_mora_officiel derrière. Bon en tout cas les Cop' insta, n'attendez pas pour aller vérifier vos ratounes. Bisous du chameau", peut-on lire en légende de l'amusante publication (dont la vidéo est disponible dans notre diaporama). A consommer sans modération !