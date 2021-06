David Mora (Scènes de ménages) et Davina Vigné : photos de leur virée à la plage avec leur fille, un détail amuse

Cette photo, enfin surtout la tenue de David Mora, n'a pas manqué d'amuser les internautes. "Il avait rendez-vous avec Netflix ou quoi ?", a-t-on pu lire dans les commentaires. Mais ce que l'on retient surtout, c'est l'amour qui rassemble cette joyeuse famille. Et l'on peut le constater encore plus avec la seconde photo sur laquelle Davina regarde amoureusement son cher et tendre, pendant que leur fille est blottie contre elle.

C'est à l'occasion de la conférence de presse de la série Escape que le charmant brun de 38 ans avait dévoilé qu'il était devenu papa pour la première fois. Et le 16 février dernier, la belle Davina avait écrit sur Instagram : "Le baby des dadas, notre petit koala est né il y a un mois (16/01/21)... et devinez quoi ? C'est la plus jolie des merveilles et elle ressemble comme deux gouttes d'eau à son papa. C'est bien la peine de l'avoir portée pendant neuf mois. J'ai le plaisir de vous informer que le magazine du ventre plat reprend du service ! #ventreplatmagazine Le grand frère est fier, le papa est gaga, la maman ébahie et tout ce petit monde est cerné. On a demandé à notre fille son avis, elle préfère garder l'anonymat et puis elle refuse de voir son jolis minois grimé par un smiley. C'est trop '2020' apparemment. Enfin bref, cette petite a du caractère et de l'avenir ! On n'est pas à l'abri qu'elle change d'avis mais pour le moment on garde l'exclu sur son sourire, sa bouille d'ange et son prénom." Depuis, la jeune femme (déjà maman d'un garçon né d'une précédente relation) et David Mora partagent de temps en temps quelques moments de vie avec leur fille.