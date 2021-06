David Pastrnak : Mort de son bébé, six jours après sa naissance

La NHL et le monde du hockey sont en deuil. Ils pleurent avec David Pastrnák la mort de son nouveau-né. Le jeune papa a annoncé la terrible nouvelle sur Instagram.

David Pastrnák y compte près de 470 000 abonnés. Plusieurs milliers d'entre eux ont réagi à la triste information sur le fils du hockeyeur de 25 ans. Le bébé, né de sa relation avec Rebecca Rohlsson, est mort seulement six jours après sa venue au monde.

"Viggo Rohl Pastrnak, [né le] 17 juin 2021 - [mort le] 23 juin 2021. Nous avons un ange que nous appelons FILS et qui veille sur nous. Tu seras aimé POUR TOUJOURS. Veuillez respecter notre intimité pendant que nous traversons cette période déchirante", a écrit @davidpastrnak en légende d'une photo en noir et blanc des pieds de son petit garçon décédé. La cause de sa mort est encore inconnue.

Dans les commentaires, l'équipe de hockey des Los Angeles Kings, l'ancien footballeur Petr Cech et de nombreux autres internautes lui ont apporté leur soutien. Les Boston Bruins, où évolue David Pastrnák, se sont également exprimés par communiqué : "Nous sommes dévastés par le décès de Viggo, le fils de David et Rebecca. David et Rebecca font partie de notre famille et nous partageons leur perte. Veuillez les garder dans vos pensées et respecter leur intimité pendant ce moment difficile."