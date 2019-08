Debbie Harry raconte le viol sordide qu'elle a subi dans sa jeunesse

Debbie Harry vient de faire de terribles révélations concernant sa jeunesse. Comme elle l'a expliqué au journal britannique The Sun, la chanteuse a été violée, dans sa jeunesse, par un cambrioleur. Si elle n'a pas précisé l'année du drame, on sait qu'elle n'avait pas encore explosé sur scène au sein du groupe Blondie et qu'elle vivait, à l'époque, à New York avec son compagnon Chris Stein. "Il a volé nos guitares et l'appareil photo de Chris, précise-t-elle, puis il a détaché mes mains et m'a demandé d'enlever mon pantalon." Sous la menace d'un couteau, la jeune femme n'a alors pas eu d'autre choix que d'obéir à son tortionnaire.

"Il m'a b*isée, conclut-elle. Puis il m'a dit 'Va te nettoyer'." A 74 ans, Debbie Harry n'a jamais oublié ce terrible épisode mais parvient toutefois à ironiser, courageusement, la situation : "Les guitares volées m'ont fait plus de mal que le reste." Après ce court témoignage, il est possible que l'artiste américaine apporte plus de détails à propos de ce sordide moment. Le 1e octobre 2019, elle publiera une autobiographie aux éditions Harper Collins intitulée Face It. Annoncé comme "intime et irrévérencieux", l'ouvrage devrait également révéler de rudes détails à propos de son abandon, puis de son adoption à l'âge de 4 ans.

Debbie Harry est passée par bien des étapes avant d'atteindre la glorieuse case Blondie. A la fin des années 1960, la chanteuse a intégré The Wind in the Willows en tant que choriste puis a rejoint le groupe The Stilettoes, dont le futur guitariste n'était autre que Chris Stein - donc, son futur compagnon. Ensemble, ils ont créé Angel and the Snake puis ont fini par obtenir la formation musicale - avec Clem Burke, Leigh Foxx, Matt Katz-Bohen et Tommy Kessler - à l'origine de One Way or Another, Sunday Girl ou encore Call Me...