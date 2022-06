Décès d'Olivia Valère, véritable icône de la vie nocturne de Marbella

C'était l'une des figures les plus importantes des soirées mondaines de Marbella et de Paris. La célèbre femme d'affaires d'origine française Olivia Valère est décédée le jeudi 9 juin 2022 à Paris à l'âge de 75 ans des suites d'un cancer de l'estomac qui lui avait été diagnostiqué il y a un an, alors que sa santé s'était gravement détériorée ces dernières semaines.

Elle a passé ses derniers jours dans sa maison parisienne avec sa famille, dont ses trois enfants, Arnaud, Karen et Xavier. Les deux premiers étant les fruits de sa relation avec son premier mari qu'elle a épousé à l'âge de 18 ans. Quant à son petit dernier, qui travaille comme entraîneur de golf, il est né de son union avec le prestigieux avocat Phillippe Valère.

Marbella, sa ville de coeur

Olivia Valère sera enterrée dans les prochains jours dans la ville de Marbella, comme elle l'avait demandé, où elle a vécu pendant une grande partie des 40 dernières années dans une belle maison de style andalou dans la région de Guadalmina. Son coup de coeur pour cette charmante ville avait débuté dans les années 80, lorsqu'elle s'y était rendue en compagnie de son amie, la chanteuse Kimera. Elle a de suite été séduite par l'atmosphère, le climat et les habitants de la ville, décidant alors d'abandonner sa discothèque basée à Paris ouverte en 1981 pour en ouvrir une nouvelle dans la commune espagnole.

Ainsi est née la légendaire discothèque Olivia Valère, qui a ouvert ses portes en 1984 et où de nombreux visages célèbres du monde du cinéma, de la musique et de la culture sont passés, comme Sean Connery, Jaime de Mora, Shirley Bassey ou encore Alfonso de Hohenlohe. Ce dernier qui entretenait notamment une relation très étroite avec la femme d'affaires, et qui a été l'une des personnes clés de son ascension en tant que Reine de la vie nocturne à Marbella. "C'est lui qui a réussi à faire venir les grands du cinéma à Marbella, comme Elizabeth Taylor et George Hamilton, ou de riches hommes d'affaires arabes comme Adnan Khashoggi, qui organisaient des fêtes et des dîners somptueux" avait-elle rappelé dans une interview.

Une chose est certaine, c'est que son nom sera à jamais associé à la vie nocturne de Marbella, qui lui doit peut-être pas tout, mais presque !