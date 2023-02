Découvrez les 5 tops offres de la semaine

Achetez ce pantalon de danse en tissu Fleece pour femme Nike Sportswear à 41,97 € sur Nike

Qui a dit que le jogging devait seulement se parer de teintes sobres allant du noir au blanc en passant par le gris ? Depuis le retour en force de cette pièce les modèles à l'esthétique bien plus colorée fleurissent pour notre plus grand plaisir. Un bonheur maximisé lorsqu'il adopte en plus la couleur de 2022, qui devrait encore éblouir 2023 à savoir le rose. C'est justement ce que propose ce pantalon de danse en tissu Fleece pour femme Nike Sportswear. Son rose saumon nous donne des envies de douceur et de légèreté. Un sentiment accentué par le logo à pois rose qui agrémente le genou gauche de la pièce de façon très cute.

Le pantalon adopte en plus une esthétique rétro hautement désirable. Sa coupe loose et évasée en bas est en effet un clin d'oeil plus qu'appuyé aux joggings des années 2000 qui étaient devenus les essentiels mode de Paris Hilton, Jennifer Loppez ou encore Britney Spears. Un style qui se conjugue à un confort de tous les instants grâce au tissu Fleece lisse à l'extérieur et duveteux à l'intérieur. Pour une allure de star ultra cozy, c'est par ici !

4. Construisez ce Pokémon Pikachu à construire Mega pour moins de 24 €

C'est le personnage emblématique de l'univers Pokémon. Il est en effet clairement le plus célèbre d'entre eux. Il est aussi celui que l'on voit le plus étant donné qu'il ne reste jamais dans sa Pokéball contrairement aux autres. Un choix logique lorsque l'on sait à quel point il est mignon. Nous parlons bien sûr de Pikachu. Votre enfant rêverait sans conteste d'en posséder sa propre version chez lui. Offrez-lui donc un morceau de ce désir avec Pokémon Pikachu à construire Mega. Bonne nouvelle, il est en plus en promo sur Amazon. Son prix n'est plus de 25,99 € mais seulement 23,99 €. Une réduction de 8 % qui fait toujours plaisir, parce qu'il n'y a pas de petites économies.

Un Pikachu plus vrai que nature