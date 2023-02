Découvrez notre sélection des robots multifonction à moins de 112€ sur Amazon !

Le robot multitalent 3 de Bosh

Le robot multitalent de Bosh (troisième version) a été conçue et améliorée pour vous apporter un grand confort en cuisine. Performant et polyvalent, il détient plus de 30 fonctions et vous accompagnera dans un grand nombre de préparations.

Grâce à lui, il vous sera désormais impossible de rater une recette. Mélanger, battre, mixer, hacher, fouetter, pétrir... Votre appareil s'occupe de tout à votre place ! Son avantage principal est de vous faire gagner un temps conséquent dans vos préparations et ainsi exécuter à votre place les tâches les plus ingrates.

Couper un oignon vous prend du temps et de l'énergie ? Ne vous inquiétez pas, votre robot le fera pour vous, en quelques secondes seulement. Vous pourrez manger sainement sans le moindre effort et ainsi préparer des recettes ultra diversifiées.

Il vous permet également de moudre vos grains de café ainsi que vos épices en un temps record ! La capacité de son bol est de 2,3L ce qui vous permet de cuisiner en grande quantité et ainsi satisfaire toute votre famille, sans avoir à préparer votre recette en plusieurs fois.

Tous les accessoires vendus avec votre robot peuvent être ranger dans le bol pour un encombrement minimal.

Accessoires inclus : 1 bol mélangeur de 2,3L, 1 couteau multifonction en inox, 1 batteur, 1 blender en plastique 1L, 1 disque réversible à émincer, 1 disque réversible à râper, 1 mini-moulin à café, 1 mini-hachoir.

Achetez dès maintenant votre robot multitalent 3 de bosh, à 111,90€ sur Amazon !