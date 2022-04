Delfine Rouffignac (Sous le Soleil) : La nouvelle vie, loin des caméras, de l'adorable petite Clara !

"Bleu marine et blue"... des mots qui résonnent dans la tête quand on pense à la série Sous le soleil, mais aussi quand on pense aux yeux incroyables de Delfine Rouffignac. Pendant dix ans, la comédienne a incarné Clara Olivier, toute petite fille, d'abord, jeune femme, ensuite, dans le reboot de la série. Aperçue dans d'autres grandes productions françaises, telles qu'Alice Nevers, Plus belle la vie ou R.I.S Police scientifique, elle semble, depuis, être passée à un nouveau chapitre de sa vie.

Après avoir poursuivi ses études à la Sorbonne de Paris, où elle a suivi une formation de théâtre puis de production audiovisuelle et cinéma, Delfine Rouffignac est devenue assistante de production à l'âge de 21 ans. Elle est finalement retournée dans sa région natale, quelques années plus tard, pour vivre d'une autre passion qui la dévore : celle du yoga. Comme elle l'explique dans les colonnes du journal Nice-Matin, elle a été formée à la pratique Bali il y a un an, et elle enseigne depuis, tous les jours, à Arts Studio & co à Draguignan, dans le département du Var.