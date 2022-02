Delphine de Belgique : Première grande sortie avec la famille royale, y compris son père Albert !

Pour la première fois, l'ancien roi des Belges Albert II est apparu entouré de ses quatre enfants en public. Ce jeudi 17 février 2022, à l'occasion de la messe annuelle donnée à la mémoire des membres décédés de la famille royale de Belgique, une grande partie du clan s'est réunie en l'église Notre-Dame de Laeken de Bruxelles. Delphine de Saxe-Cobourg, la fille de l'ex-souverain née hors mariage et reconnue princesse il y a un peu plus d'un an, était elle aussi présente.

Au bras de son mari James O'Hare, la princesse Delphine a fait une arrivée remarquée devant l'édifice religieux. Tout de noir vêtue, l'artiste de 53 ans et ex-candidate de la version flamande de Danse avec les stars a ainsi rejoint ses demi-frères et soeur : le roi Philippe de Belgique et son épouse la reine Mathilde, le prince Laurent et son épouse la princesse Claire, ainsi que la princesse Astrid et son mari le prince Lorenz. Tous ont pris place aux côtés de l'ancien couple souverain, Albert II et son épouse Paola. L'attention s'est quelque peu portée sur l'ex-roi des Belges, désormais âgé de 87 ans, qui est apparu avec un étonnant pansement sur le visage...

Depuis qu'elle a gagné, par voie de justice, son titre d'altesse royale, la princesse Delphine prend de plus en plus part à la vie royale. En juillet dernier, elle avait pris part pour la première fois à la Fête nationale avec son mari, aux côtés du prince Laurent, de la princesse Astrid et du prince Lorenz (voir diaporama). Cette sortie en famille de ce jeudi marque sa première apparition publique au côté de son père. Elle survient alors qu'un documentaire événement consacré à la reine Paola sera diffusé sur la RTBF vendredi 18 février.

La réconciliation et le pardon, c'est ce qu'il y a de plus difficile

Dans ce programme intitulé Paola, côté jardin, l'ancienne reine se confie à coeur ouvert sur son parcours hors du commun, celui d'une aristocrate italienne devenue reine des Belges en 1993. Avec franchise, Paola évoque les hauts et les bas de son mariage avec Albert II, y compris sa propre liaison extra conjugale avec un journaliste français. En revanche, elle s'est gardée d'évoquer l'arrivée (officielle) dans la famille de la princesse Delphine, se contentant de rappeler son soutien à son mari en off.

Après avoir été au bord du divorce, le couple s'est finalement ressoudé. Il profite aujourd'hui d'une vie de famille bien remplie avec enfants et petits-enfants. Egalement présent dans le documentaire, le roi Philippe témoigne d'ailleurs : "Je suis fier et vraiment heureux de voir mes parents unis. La réconciliation et le pardon, c'est ce qu'il y a de plus difficile mais de plus grand." Un clan décidément plus uni que jamais.