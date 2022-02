Paola de Belgique infidèle : elle avoue une liaison avec un journaliste, "je ne regrette rien" !

Jamais Paola de Belgique ne s'était confiée ainsi : le 18 février 2022, la RTBF diffusera le documentaire Paola, côté jardin, réalisé par Nicolas Delvaulx. Le tournage de ce documentaire a duré trois ans et a pour cadre les différentes demeures que l'ex-reine des Belges partage avec son mari Albert II : le presbytère de Villers-sur-Lesse (leur maison de campagne), la résidence officielle du Belvédère ou encore le Châteauneuf de Grasse, leur maison de vacances dans le sud de la France. En plus de l'ancien roi, les enfants et petits-enfants de Paola ont eux aussi accepté de témoigner dans ce documentaire historique.

Face caméra, l'ancienne souveraine de 84 ans s'est confiée à coeur ouvert sur son parcours hors du commun, celui d'une aristocrate italienne devenue reine des Belges en 1993. Le destin de Paola Ruffo di Calabria a basculé en 1958 lorsqu'elle a rencontré le prince Albert à l'ambassade belge à Rome. L'année suivante, un grand mariage a été célébré à Bruxelles, mais les parents de Philippe, Astrid et Laurent ont connu des tempêtes dès le début des années 1970... "Trop d'attente et très vite une presse très mauvaise, se souvient-elle aujourd'hui, dans les extraits dévoilés par le magazine Point de vue de ce 16 février. Je n'ai pas connu du tout la liberté."

D'un naturel timide, Paola subit également l'obligation de devoir apprendre une nouvelle langue : "Le flamand à apprendre, ça a été une souffrance. Personne ne sait les efforts que j'ai faits." Dans une lettre lue à ses petits-enfants à la fin du documentaire, Paola confie aussi son mal-être au début de son mariage : "Alors qu'on avait les yeux braqués sur notre couple jeune, beau, moi je vivais dans l'imaginaire, aveugle et sourde aux critiques comme aux flatteries, sans m'apercevoir que justement je m'enfermais dans un autre monde..."

Je suis contente d'avoir rencontré le prince Albert finalement

Le mariage d'Albert et Paola prend l'eau. Lui entame une relation extra-conjugale avec la baronne Sybille de Selys Longchamps, la mère de Delphine, sa fille née hors mariage et reconnue princesse de Belgique l'an dernier. Affaire que Paola se garde d'ailleurs de commenter dans le documentaire, mais si elle a rappelé son soutien à son mari en coulisse, auprès du réalisateur. Avec sincérité toujours, l'ex-reine commente également une photo d'elle se promenant sur une plage de Sardaigne avec un journaliste, en 1970. Il s'agit du Français Albert de Mun, journaliste de Paris Match. "Là, c'est un un peu égoïste (...). Mais au fond, je ne regrette rien. Je n'étais pas heureuse. Pendant dix ans, je n'étais absolument pas heureuse du tout."

Ces problèmes conjugaux ont bien sûr eu une répercussion sur les trois enfants du couple. "Il aurait fallu être plus adultes, plus conscients de ce qu'un père et une mère doivent vraiment (faire). Et puis, en plus, nous avions toutes les chances de nous séparer si nous ne nous étions pas ressaisis", ajoute Paola. Les époux tiennent bon et se pardonnent. "Finalement, (Albert) m'a dit : 'Je t'ai toujours aimée.' Cela m'a fait plaisir."

Près de 40 ans plus tard, le couple semble plus soudé que jamais autour de ses nombreux héritiers. Pour Paola de Belgique, "cela vaut la peine de se donner le temps, parce qu'alors naît tout autre chose". Elle explique : "Il n'y a plus la hâte, il n'y a plus le sexe, il y a la tendresse. Et vieillir comme ça, c'est bien, non ?" Un point de vue que partage pleinement son époux. "Tous les deux, nous éprouvons une grande paix. Oui, je suis contente d'avoir rencontré le prince Albert finalement (...). Parce que je trouve qu'il est unique." Du côté de leurs enfants également, après une enfance peu épanouie, place à la paix familiale : "Je suis fier et vraiment heureux de voir mes parents unis, commente l'actuel roi Philippe. La réconciliation et le pardon, c'est ce qu'il y a de plus difficile mais de plus grand."