Delphine de Belgique à coeur ouvert face caméra : la fille d'Albert II raconte enfin "sa" vérité

La nouvelle princesse de Belgique multiplie les apparitions télévisées. Alors même qu'elle participe actuellement à la version flamande de Danse avec les stars, Delphine de Saxe-Cobourg Gotha fait l'objet d'un nouveau documentaire événement intitulé Delphine, mon histoire, diffusé mercredi 12 janvier 2022 sur deux grandes chaînes belges. Avant cette diffusion très attendue, la princesse a accordé une interview au magazine Point de vue, justement sorti ce 12 janvier. Un entretien durant lequel elle explique pourquoi elle a décidé de se raconter face caméra, un peu plus d'un an après avoir gagné son procès et fait reconnaître sa filiation royale.

Pour la fille de l'ancien roi Albert II, la diffusion de ce documentaire, au moment où elle participe à l'émission Danse avec les stars, "est juste une coïncidence" : "Les gens savent combien il est difficile de mener à bien de tels projets", explique-t-elle. "Ils doivent parler d'eux-mêmes, voler de leurs propres ailes et être de bonne qualité. C'est cela, je pense, qui sera jugé." La princesse et artiste de 53 ans assure avoir prévenu le palais de ce projet de documentaire, qu'elle définit comme "un témoignage visuel de (sa) vérité, dans toute la mesure du possible". En préparation depuis plusieurs années, la soeur du roi Philippe de Belgique a souhaité attendre que la situation juridique et familiale soit réglée avant que ce documentaire ne soit diffusé.

De son côté, le réalisateur, Chris Michel, précise que "le palais n'a pas souhaité participer", mais que "les responsables ont répondu très poliment et n'ont pas montré d'opposition". Un responsable du palais a d'ailleurs pu voir le documentaire en amont. "Maintenant, c'est elle qui donne sa version de sa vie. Une fois pour toutes", commente ce journaliste et ami de longue date, en rappelant que Delphine n'a su qu'à 17 ans qui était son père (en l'apprenant de sa mère), avant que l'information ne soit révélée dans la presse en 1999. Le documentaire révèle d'ailleurs l'impact qu'a eu cette révélation sur Delphine, elle qui était mal dans sa peau et anorexique, avant d'être finalement "heureuse et soulagée" de connaître la vérité.