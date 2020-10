Delphine Boël en larmes : la nouvelle princesse craque en pleine interview

Cinq jours après avoir obtenu gain de cause au tribunal, la nouvelle princesse de Belgique a pris la parole lors d'une conférence de presse organisée le 5 octobre 2020, à l'Université libre de Bruxelles. Entourée de ses avocats, Delphine de Saxe-Cobourg-Gotha (anciennement Delphine Boël), a témoigné son soulagement après sept longues années de combat pour faire reconnaître sa filiation royale. La fille de l'ex-roi des Belges Albert II a même fondu en larmes en évoquant le précieux soutien de son mari Jim O'Hare, un Américain d'origine irlandaise.

"Ce n'était pas quelque chose de naturel de devoir faire ce genre de procédure, a d'abord affirmé l'artiste plasticienne de 52 ans, comme l'a rapporté Sud Info. Toute cette énergie, c'est épuisant." La mère de Joséphine et Oscar, bientôt 17 et 12 ans, a ajouté : "Cela prouve que c'était pour du vrai, pour les bonnes valeurs. Et quand on reste droit et juste, on est récompensé à la fin (...). Je reste artiste, je ne change pas, mais je me sentirai beaucoup mieux à l'intérieur, plus libre, plus heureuse, pour mes enfants aussi (...). Je pense que mes enfants sont heureux de voir leur mère heureuse. (...) De voir une maman qui ne s'est pas laissé faire, j'espère avoir été un bon exemple."

Interrogée sur le soutien de son mari tout au long de ce combat juridique, Delphine de Saxe-Cobourg-Gotha a été submergée par l'émotion : "Il fait absolument partie de cette équipe, il a été une très grande épaule parce que c'est lui qui avait souvent les coups, les frustrations, et en plus, il est resté très en arrière... Je deviens émotionnelle maintenant. Zut alors, la princesse a-t-elle affirmé, la gorge nouée, avant de fondre en larmes. "Je ne m'attendais pas à craquer", a-t-elle poursuivi en souriant, quelque peu gênée, un mouchoir à la main. Épaulée par son avocat, l'artiste a pu reprendre le fil de la conférence de presse après quelques secondes de pause.

En ce qui concerne sa relation avec sa mère, la baronne Sybille de Selys Longchamps, la princesse de Belgique a confié qu'elle avait "énormément souffert" : "Ça a certainement affecté sa santé. Ça a été très difficile entre nous parce que, dans ce genre de procédure, on se pose beaucoup de questions. Mais maintenant, je la revois comme je l'ai connue avant. Ça, c'est extraordinaire." Pour ce qui est de son père, Albert II, aujourd'hui âgé de 86 ans, mais également de ses frères, le roi Philippe et le prince Laurent, et de sa soeur la princesse Astrid, Delphine de Saxe-Cobourg-Gotha n'attend rien d'eux : "Je ne demande plus rien. (...) Je leur souhaite beaucoup de bonheur et une bonne santé."