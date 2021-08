La princesse Claire a-t-elle quitté Laurent de Belgique ? Le prince répond en image

Tout est parti de l'absence remarquée de la princesse Claire lors de la Fête nationale belge célébrée le 21 juillet 2021. Si l'on a pu voir la nouvelle princesse Delphine et son mari, l'épouse du prince Laurent de Belgique a quant à elle brillé par son absence dans la tribune royale du traditionnel défilé militaire. Il n'en fallait pas plus pour que soit lancée une rumeur de séparation, comme le détaille Soirmag. Rumeur finalement démentie, en image, par le prince Laurent lui-même.

Le frère du roi Philippe a en effet envoyé une photo de ses vacances en France à Soirmag. Un portrait de famille relayé le 18 août 2021, sur lequel le prince Laurent (57 ans) prend la pose bras dessus bras dessous avec son épouse la princesse Claire (47 ans), mais également leurs trois enfants : la princesse Louise (17 ans), les princes jumeaux Nicolas et Aymeric (15 ans). De quoi faire taire toute rumeur de séparation...

Peu après la Fête nationale déjà, le prince Laurent avait commenté auprès de 7sur7 : "Je ne peux rien dire à ce sujet, car il n'y a rien à dire. Nous ne vivons pas séparément, ce n'est pas vrai. Je ne sais pas d'où vient tout ça, et cela ne m'intéresse pas non plus."