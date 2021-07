Delphine de Belgique enfin acceptée : première Fête nationale pour la nouvelle princesse !

Forte de son nouveau titre de princesse de Belgique, Delphine de Saxe-Cobourg Gotha a finalement gagné sa place dans la tribune royale de la place des Palais. Ce 21 juillet 2021 à Bruxelles, l'occasion de la Fête nationale belge, la fille illégitime de l'ancien roi Albert II a fièrement pris place non loin de son demi-frère et de sa demi-soeur. Accompagnée de son mari James O'Hare, elle a ainsi assisté au traditionnel défilé et observé le passage de son demi-frère le roi Philippe et de son épouse la reine Mathilde.

La présence de Delphine de Saxe-Cobourg Gotha n'a rien de surprenant puisque le palais avait annoncé sa participation il y a quelques jours. Un privilège qu'elle doit à sa victoire au tribunal : en octobre dernier, après un long et douloureux combat de sept ans, la filiation royale de Delphine Boël a finalement été reconnue par la justice belge. Mercredi, c'est donc en toute légitimité qu'elle s'est installée à côté de son demi-frère le prince Laurent et de sa demi-soeur la princesse Astrid. Vêtue d'une tenue colorée et graphique, la nouvelle princesse n'est pas passée inaperçue !

"Les liens continuent de se tisser pas à pas avec ma famille paternelle. Et cela se passe très bien", Delphine de Saxe-Cobourg Gotha avait-elle confié au magazine Point de vue début juillet. Cette artiste de 53 ans, mère de deux enfants (Joséphine et Oscar, 17 et 12 ans), a déjà effectué quelques sorties officielles depuis qu'elle porte son nouveau titre royal. En novembre 2020, elle avait notamment visité le CHU Saint-Pierre de Bruxelles pour observer la campagne de vaccination contre le coronavirus.

Avant de rejoindre le reste de la famille royale pour cette journée de Fête nationale, le roi Philippe et la reine Mathilde étaient accompagnés de leurs quatre enfants pour la cérémonie du Te Deum organisée à la cathédrale des Saints Michel et Gudule, à Bruxelles. Une partie des célébrations a été annulée suite aux dramatiques inondations qui ont durement touché l'est de la Belgique et l'Allemagne. Mardi 20 juillet, décrété jour de deuil national, c'est avec émotion que le couple souverain est allé constater les lourds dégâts.