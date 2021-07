Diaporama Delphine de Belgique enfin acceptée : première Fête nationale pour la nouvelle princesse !

1 / 26 Delphine de Belgique au premier rang : première Fête nationale pour la nouvelle princesse !

2 / 26 La princesse Delphine de Saxe Cobourg à la Fête nationale belge, en présence du roi Philippe et de la reine Mathilde de Belgique.

3 / 26 La princesse Delphine de Saxe Cobourg et son mari James O'Hare, le prince Laurent, lors de la Fête nationale belge, le 21 juillet 2021, en présence du roi Philippe et de la reine Mathilde de Belgique.

4 / 26 La princesse Delphine de Saxe Cobourg et son mari James O'Hare lors de la Fête nationale belge, le 21 juillet 2021, en présence du roi Philippe et de la reine Mathilde de Belgique.

5 / 26 La princesse Delphine de Saxe Cobourg et son mari James O'Hare, le prince Laurent et la princesse Astrid lors de la Fête nationale belge, le 21 juillet 2021, en présence du roi Philippe et de la reine Mathilde de Belgique.

6 / 26 La princesse Delphine de Saxe Cobourg à la Fête nationale belge, le 21 juillet 2021, en présence du roi Philippe et de la reine Mathilde de Belgique.

7 / 26 La princesse Delphine de Saxe Cobourg et son mari James O'Hare assistent à la Fête nationale belge, le 21 juillet 2021, en présence du roi Philippe et de la reine Mathilde de Belgique et du prince Laurent de Belgique.

8 / 26 La princesse Delphine de Saxe Cobourg et son mari James O'Hare, le prince Laurent, lors de la Fête nationale belge, le 21 juillet 2021, en présence du roi Philippe et de la reine Mathilde de Belgique.

9 / 26 La princesse Delphine de Saxe Cobourg et son mari James O'Hare assistent à la Fête nationale belge, le 21 juillet 2021, en présence du roi Philippe et de la reine Mathilde de Belgique et du prince Laurent de Belgique.

10 / 26 Le roi Philippe et son épouse la reine Mathilde lors de la Fête nationale belge, le 21 juillet 2021, en présence du roi Philippe et de la reine Mathilde de Belgique.

11 / 26 Le prince Laurent de Belgique lors de la Fête nationale belge, le 21 juillet 2021, en présence du roi Philippe et de la reine Mathilde de Belgique.

12 / 26 La princesse Delphine de Saxe Cobourg et son mari James O'Hare lors de la Fête nationale belge, le 21 juillet 2021, en présence du roi Philippe et de la reine Mathilde de Belgique.

13 / 26 La princesse Delphine de Saxe Cobourg assiste à la Fête nationale belge, le 21 juillet 2021, en présence du roi Philippe et de la reine Mathilde de Belgique et du prince Laurent de Belgique.

14 / 26 La princesse Delphine de Saxe Cobourg et son mari James O'Hare lors de la Fête nationale belge, le 21 juillet 2021, en présence du roi Philippe et de la reine Mathilde de Belgique.

15 / 26 Le prince Laurent et sa soeur la princesse Astrid lors de la Fête nationale belge, le 21 juillet 2021, en présence du roi Philippe et de la reine Mathilde de Belgique.

16 / 26 La princesse Delphine de Saxe Cobourg lors de la Fête nationale belge, le 21 juillet 2021, en présence du roi Philippe et de la reine Mathilde de Belgique.

17 / 26 Le roi Philippe, son épouse la reine Mathilde et leurs enfants lors de la Fête nationale belge, le 21 juillet 2021 à Bruxelles.

18 / 26 Le roi Philippe, la reine Mathilde et leurs quatre enfants, la princesse Elisabeth, la princesse Eléonore, le prince Gabriel et le prince Emmanuel - La famille royale belge assiste à la cérémonie du "Te Deum" à la cathédrale des Saints Michel et Gudule à Bruxelles, à l'occasion de la Fête nationale belge, le 21 juillet 2021.

19 / 26 Le roi Philippe, son épouse la reine Mathilde et leur fille la princesse Elisabeth - La famille royale belge assiste à la cérémonie du "Te Deum" à la cathédrale des Saints Michel et Gudule à Bruxelles, à l'occasion de la Fête nationale belge, le 21 juillet 2021.

20 / 26 La princesse Elisabeth, la princesse Eléonore et le prince Gabriel - La famille royale belge assiste à la cérémonie du "Te Deum" à la cathédrale des Saints Michel et Gudule à Bruxelles, à l'occasion de la Fête nationale belge, le 21 juillet 2021.

21 / 26 Le Roi Philippe de Belgique, la Reine Mathilde de Belgique - La famille royale belge assiste à la cérémonie du "Te Deum" à la cathédrale des Saints Michel et Gudule à Bruxelles, à l'occasion de la Fête nationale belge, le 21 juillet 2021.

22 / 26 Le Roi Philippe de Belgique, la Reine Mathilde de Belgique, le prince Gabriel, le prince Emmanuel la princesse Eléonore, la princesse Elisabeth - La famille royale belge assiste à la cérémonie du "Te Deum" à la cathédrale des Saints Michel et Gudule à Bruxelles, à l'occasion de la Fête nationale belge, le 21 juillet 2021.

23 / 26 Le Roi Philippe de Belgique, la Reine Mathilde de Belgique, le prince Emmanuel, la princesse Elisabeth - La famille royale belge assiste à la cérémonie du "Te Deum" à la cathédrale des Saints Michel et Gudule à Bruxelles, à l'occasion de la Fête nationale belge, le 21 juillet 2021.

24 / 26 Le Roi Philippe de Belgique, la Reine Mathilde de Belgique, le prince Gabriel, le prince Emmanuel la princesse Eléonore, la princesse Elisabeth - La famille royale belge assiste à la cérémonie du "Te Deum" à la cathédrale des Saints Michel et Gudule à Bruxelles, à l'occasion de la Fête nationale belge, le 21 juillet 2021.

25 / 26 Le Roi Philippe de Belgique, la Reine Mathilde de Belgique, le prince Gabriel, le prince Emmanuel la princesse Eléonore, la princesse Elisabeth - La famille royale belge assiste à la cérémonie du "Te Deum" à la cathédrale des Saints Michel et Gudule à Bruxelles, à l'occasion de la Fête nationale belge.