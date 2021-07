Delphine de Belgique : La nouvelle princesse enfin acceptée par la famille royale ? Elle se confie

Voilà maintenant neuf mois qu'elle est devenue princesse de Belgique. Dans une nouvelle interview accordée au magazine Point de vue et son édition du 7 juillet 2021, Delphine de Saxe-Cobourg Gotha évoque sa nouvelle vie d'altesse royale. La fille de l'ancien roi Albert II, née de sa liaison passée avec la baronne Sybille de Selys Longchamps, poursuit sa carrière d'artiste (presque) comme si de rien n'était.

Celle qui s'appelait - il y a encore quelques mois - Delphine Boël a reçu les journalistes chez elle, dans sa maison d'Uccle, au sud de Bruxelles. L'artiste de 53 ans a ainsi pu présenter son nouveau projet : des robes en soie reprenant certains de ses tableaux à messages. "Je n'ai jamais ressenti autant le besoin de travailler, et cela avec un bonheur total, depuis que j'appartiens à la famille royale. Ma quête était importante, cela faisait partie de mon sang, de mon identité." Après un long et douloureux combat juridique de sept ans, cette fille illégitime a enfin eu gain de cause auprès de la justice belge en octobre 2020 et fait reconnaître sa filiation royale.

"Je suis convaincue que ma procédure a aidé d'autres familles", la nouvelle princesse a-t-elle commenté, rappelant qu'elle n'a aucunement fait tout ça pour l'argent et la notoriété, mais avant tout par désir d'égalité avec ses frères et soeur, à savoir le roi Philippe, le prince Laurent et la princesse Astrid. "Tous les enfants d'une fratrie doivent être traités de la même façon. L'identité est ce qui construit votre vie, ce qui vous éclaire sur vos origines. Je n'en parle pas beaucoup à mes enfants mais cela les aidera à savoir d'où ils viennent." Pour rappel, la princesse de Belgique a deux enfants, Joséphine et Oscar (17 et 12 ans), nés de son union avec Jim O'Hare.

Un lien fraternel qui se tisse en douceur

Si son quotidien n'a pas radicalement changé depuis son changement de statut, Delphine de Saxe-Cobourg Gotha admet que son titre "oblige et mérite d'être pris au sérieux" : "Il suppose à la fois une responsabilité et donne du poids à vos engagements caritatifs." Pour ce qui est de sa relation avec sa famille paternelle, les choses évoluent en douceur, loin des médias.

La princesse et son frère le roi Philippe se sont rencontrés pour la première fois au château de Laeken, deux semaines après le jugement de la Cour d'appel de Bruxelles. Ils ont notamment pu échanger sur leur passion commune pour la peinture : "Il a vraiment du talent. Les liens continuent de se tisser pas à pas avec ma famille paternelle. Et cela se passe très bien." Quelques jours plus tard, l'artiste a pu s'entretenir avec son père Albert II et son épouse Paola au château du Belvédère. "J'ai été très émue de me recueillir, le 17 février, à la crypte Notre-Dame de Laeken, devant les morts de la famille royale."