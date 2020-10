Albert II rencontre enfin sa fille Delphine : le "temps du pardon" est venu

Le Roi Albert II de Belgique et la Reine Paola de Belgique et de Son Altesse Royale la Princesse Delphine réunis pour la première fois. Message de Leurs Majestés le Roi Albert II de Belgique et la Reine Paola de Belgique et de Son Altesse Royale la Princesse Delphine de Belgique : Ce dimanche 25 octobre, un nouveau chapitre s'est ouvert, empreint d'émotions, d'apaisement, de compréhension et, également, d'espoir.