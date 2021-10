Delphine de Belgique, ses enfants ont enfin rencontré le roi Albert : "C'était vraiment très émouvant"

Il y a un an, Delphine Boël obtenait gain de cause à la cour d'appel de Bruxelles et devenait Delphine de Saxe-Cobourg Gotha. Une première année en tant que princesse sur laquelle elle est revenue auprès de Paris Match Belgique, au cours d'un long entretien dévoilé le 7 octobre 2021. L'occasion pour cette artiste de 53 ans d'évoquer ses relations avec la famille royale, maintenant qu'elle en est un membre à part entière.

Ses deux enfants, Joséphine (bientôt 18 ans) et Oscar (13 ans), qu'elle partage avec son mari américain Jim O'Hare, ont eu l'occasion de rencontrer leur illustre grand-père, le roi Albert II de Belgique, 87 ans : "Ça s'est très bien passé. Ils étaient très heureux. C'était vraiment très émouvant pour eux, a raconté la nouvelle princesse, fille de la baronne Sybille de Selys Longchamps. Albert est, comme vous l'avez parfois souligné, quelqu'un d'extrêmement sympathique, il l'a prouvé encore et le courant est bien passé entre eux."

Avec sa demi-soeur, la princesse Astrid, et ses demi-frères, le prince Laurent et le roi Philippe également, le contact s'établit "naturellement" : "Il a été très simple. Ce n'était pas coincé", explique-t-elle. Le 21 juillet dernier, Delphine de Saxe-Cobourg Gotha et son mari ont pris part pour la première fois au défilé de la Fête nationale belge, aux côtés de la princesse Astrid et du prince Laurent, non loin du roi Philippe et de son épouse la reine Mathilde. "La journée était très intense et ne se prêtait pas aux échanges", explique la nouvelle princesse. "Mais mon frère [Philippe] m'a adressé de gentils sourires et des mots bienveillants."

Une certaine complicité la lie également à sa demi-soeur la princesse Astrid, pour qui elle dit éprouver "énormément de sympathie" : "C'est ma soeur, ça se voit. Les choses se sont mises en place plus naturellement qu'on aurait pu l'imaginer. Est-ce que c'est le sang, je ne sais pas." De son côté, son mari Jim "s'est bien entendu" avec le prince Lorenz, le "très sympathique" mari d'Astrid. Si tout se passe bien, Delphine de Saxe-Cobourg Gotha insiste sur la nécessité de ne pas précipiter les choses. "Nous sommes au début d'une nouvelle relation familiale, au début d'une reconstruction. Laissez-nous un peu de temps", a-t-elle ajouté, réaliste.