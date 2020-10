Delphine et Romain (Mariés au premier regard) : Divorce imminent et dispute en direct

Leur conte de fée a tourné au cauchemar. Après avoir eu le coup de foudre et une comptabilité à 82%, dans Mariés au premier regard en 2019, Delphine et Romain ont décidé de mettre un terme à leur histoire hors du commun et en juin dernier ils annonçaient leur intention de divorcer. Si via leurs posts Instagram les deux ex étaient restés cordiaux, voilà que les rancoeurs ont ressurgi. La preuve avec une vidéo parue sur les réseaux sociaux ce vendredi 9 octobre 2020.

Delphine et Romain ont accepté de régler leurs comptes face au blogueur Aqababe dans son émission pour Tél Star. On y apprend, avec ce premier extrait, que les candidats d'M6 ne sont plus du tout sur la même longueur d'ondes, notamment lorsqu'il s'agit de gérer leur rupture. "T'es obligé de faire tout ça ? On habite à une demi-heure l'un de l'autre, pourquoi on ne se donne pas rendez-vous pour mettre cartes sur table ?", lui demande Delphine, faisant certainement référence à quelques piques lancées par Romain sur la Toile. Et pour lui de répliquer, cash : "Après le manque il y a l'oubli... On divorce dans dix jours, il y a eu beaucoup beaucoup de choses..." Une petite phrase qui a suscité les larmes de son ex compagne.