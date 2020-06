Romain et Delphine (Mariés au premier regard) séparés : le candidat s'exprime

Les fans de Mariés au premier regard ne voulaient pas y croire et pourtant, Delphine et Romain qui se sont unis lors de la saison 4 en 2019 ont rompu. Une nouvelle que la jeune femme a officialisée le 27 juin, sur Instagram. Et ce lundi 29 juin, le gérant d'une poissonnerie s'est exprimé sur son avenir amoureux.

Romain a organisé une session de questions/réponses avec ses fans. Après avoir qualifié sa relation avec Delphine de "saine" et "inattendue", le beau brun qui est papa d'une petite fille de 7 ans a admis auprès de ses abonnés qu'il ne souhaitait pas se mettre en couple pour le moment. "Me retrouver moi-même surtout", a-t-il répondu à la question "Comptes-tu retrouver quelqu'un ou pas envie pour le moment ?".

L'annonce de sa rupture avec Delphine en a étonné plus d'un. Dès leur rencontre à la mairie de Grans le 26 juin 2019, les deux candidats compatibles à 82% ont eu un véritable coup de coeur. Sans surprise, ils se sont donc mariés devant les caméras de M6, devant leurs proches. Au départ, l'agent d'accueil était assez distante avec Romain, par peur de souffrir de nouveau, elle s'est vite ouverte au beau brun. Ils ont donc pris la décision de rester unis après l'aventure et ont vécu une belle histoire pendant près d'un an.

Malheureusement, leur idylle s'est terminée, pour on ne sait quelle raison. Fin mai, des rumeurs de divorce ont commencé à courir après la publication d'une story de Romain sur Instagram : "Vous êtes nombreuses et nombreux à me poser des questions sur Delphine et moi. Il aura fallu du temps et de la réflexion, voilà pourquoi je ne vous ai pas répondu sur les réseaux jusqu'à maintenant. Je vous donnerai les explications de notre silence ce soir dans une vidéo que je posterai. Désolé pour ce silence qui en dit forcément long sur la situation, mais je préfère garder le peu d'intimité qu'il nous restait." Et il a de nouveau intrigué ses abonnés le 25 juin en faisant une déclaration mystérieuse à Delphine. "Qu'importe la finalité de cette belle histoire ; aujourd'hui je classe ce moment parmi les plus beaux de ma vie ; je l'introduis dans mon schéma de vie où l'inattendu et le destin en sont des piliers... Alors en cette veille d'anniversaire, je te remercie d'avoir été là ; de m'avoir supporté et surtout de m'avoir ouvert ton coeur au fur et à mesure de nos regards...", écrivait-il notamment. Deux jours plus tard, Delphine a confirmé leur séparation. "Je te souhaite mille et une belles choses et une vie remplie de bonheur et d'expériences diverses...", pouvait-on lire.