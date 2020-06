Delphine (Mariés au premier regard) : Rupture confirmée avec Romain

La belle histoire d'amour entre Romain et Delphine de l'émission Mariés au premier regard (saison 4) est bel et bien terminée. C'est Delphine qui a confirmé sa rupture avec Romain le 26 juin 2020 via son compte Instagram. En légende d'une photographie où l'on découvre les deux (ex) époux enlacés, elle écrit : "Les contes de fées ne se terminent pas forcément par "ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants" et pourtant j en ai bel et bien vécu un à tes côtés mon prince charmant... Nous nous sommes dit oui devant Monsieur le maire sans se connaitre et nous avons vécu une histoire hors du commun, alors quelqu'en soit la finalité, merci d'être entré dans ma vie."

Merci à toi

Bienveillante à l'égard de celui qu'elle surnomme encore son "prince charmant", elle tient à le remercier de toutes ses attentions pendant leur relation. Loin d'être amère, Delphine préfère ainsi ne garder que le meilleur et ne retenir que les bons moments passés aux côtés de Romain. Sûrement un brin nostalgique, elle écrit : "Merci à toi de m'avoir fait grandir. Merci de m'avoir redonné confiance en l'amour avec un grand A. Merci pour tous ces beaux moments que nous avons partagés devant la caméra mais aussi en dehors. Merci de m'avoir fait gagner quelques concours de pétanque."

Je te souhaite mille et une belles choses

Reconnaissante, la jeune femme remercie également toute la production de l'émission Mariés au premier regard qui restera - malgré cette rupture - une "merveilleuse expérience". Pour conclure sa publication, Delphine souhaite le meilleur à son ancien amoureux. "Je te souhaite mille et une belles choses et une vie remplie de bonheur et d'expériences diverses..." commente-t-elle. Rien à dire, Delphine a décidément l'élégance d'une vraie princesse.