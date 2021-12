Delphine Jubillar : L'étrange réaction de la femme de son amant, quand elle a découvert leur liaison...

Delphine Jubillar et son amant se sont rencontrés à l'été 2020 sur l'application de rencontres extra-conjugales Gleeden. Très amoureux, ils se voyaient régulièrement dans des chambres d'hôtel et prévoyaient même de s'installer ensemble au début de l'année 2021. Si l'infirmière d'Albi était en instance de divorce avec Cédric Jubillar, son amant était également marié avec une femme. Selon La Dépêche, celle-ci aurait appris la relation entre Delphine et son époux le 15 décembre 2020, jour de la disparition de la maman de Louis et d'Elyah.

Interrogée par les enquêteurs, la jeune femme aurait discuté une bonne partie de la journée avec Delphine Jubillar et aurait souhaité passer un pacte avec elle : que l'infirmière ne contacte plus son homme jusqu'aux fêtes de fin d'année. De manière très étrange, celle qui aurait dû se sentir bouleversée par l'infidélité de son compagnon a révélé avoir passé une soirée des plus simples avec son époux. "Durant la soirée, j'ai préparé le dîner. Je le voyais pianoter sur son téléphone. Puis on s'est couchés " a-t-elle confié.

Comme l'a souligné l'un des avocats de Cédric, on peut néanmoins imaginer "la haine monstrueuse qu'elle a pu ressentir" en découvrant que Delphine et son époux continuaient à s'envoyer des messages malgré son pacte avec l'infirmière. "Elle apprend que son mari la trompe et demande avec beaucoup de respect à Delphine Jubillar de rester à sa place. Une heure après, ils étaient déjà en train de se réécrire" déclarait l'homme de loi à Femme Actuelle en septembre 2021.

Doublement trahie, celle qu'on peut considérer comme la rivale de Delphine connaissait d'ailleurs déjà l'infirmière puisqu'elle était venue suivre des cours de piano dans sa maison, en sa présence. Á ce moment, elle pensait que l'infirmière et son époux n'étaient que de simples amis. Dans ces circonstances, difficile alors d'imaginer une soirée paisible entre la jeune femme et son époux alors qu'elle venait de découvrir les réels sentiments de Delphine.

Selon La Dépêche, les déclarations de l'épouse n'étaient pas non plus cohérentes concernant ses appels et ses messages à Delphine. Autre détail surprenant, elle aurait passé près de 145 appels à un destinataire inconnu, entre le 14 décembre, minuit et le 16 décembre à 14 heures.

Cédric Jubillar reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'au jugement définitif de cette affaire.