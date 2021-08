Delphine Jubillar : Toujours en vie et "à Madrid avec un autre homme" ?

C'est une histoire d'amour pour le moins surprenante, mais visiblement Séverine et Cédric Jubillar vivent une belle romance alors que la France entière se demande ce qu'est devenue Delphine, la femme de Cédric. Depuis le 16 décembre dernier, la jeune infirmière de 33 ans est portée disparue et elle n'a donné aucun signe de vie. Une disparition qui inquiète et soulève de nombreuses questions. Dans un premier temps vu comme un allié dans les recherches, le mari et père des deux enfants du couple a vite été mis en examen et écroué le 18 juin dernier.

Cédric persuadé que Delphine est toujours en vie

Mais avant cela, il a eu le temps de rencontrer Séverine, sa nouvelle compagne, le 15 avril 2021 et depuis il ne se sont "jamais lâchés", comme l'assure la mère de deux enfants de 44 ans dans une interview donnée à Femme Actuelle ce mercredi 11 août. Comme elle le confie, l'artisan plaquiste de 34 ans lui a même proposé d'emménager avec lui. Nos confrères lui demandent alors pourquoi lui avoir fait une telle demande alors que Delphine est portée disparue. "Pour lui, sa femme n'est pas décédée", répond celle qui clame l'innocence de son conjoint depuis le début.

Il pensait même qu'elle était peut-être partie à Madrid avec un autre homme...

Séverine va même jusqu'à dévoiler les plans du père de deux enfants, qui a poursuivi les recherches de son côté. "Il a continué de la chercher tant qu'il le pouvait parce qu'il était certain qu'elle était toujours vivante. Il pensait même qu'elle était peut-être partie à Madrid avec un autre homme... Mais il n'a jamais parlé de Delphine au passé, il était persuadé qu'elle allait revenir", révèle-t-elle, avant de conclure : "Après, il faut comprendre aussi qu'au moment de la disparition, il réalise que sa femme a plusieurs amants, ça ne fait jamais plaisir".

La nouvelle compagne de Cédric, avec qui elle reste en contact, malgré son incarcération, fait de nouvelles révélations surprenantes sur le suspect principal dans cette affaire. Visiblement convaincue de son innocence, Séverine reste la plus fidèle alliée du mari de Delphine dans cette affaire.

