Delphine (L'amour est dans le pré) déçue par Christelle : ce qu'il s'est passé hors caméra

L'ambiance n'était pas au beau fixe entre Delphine et Christelle lors de l'épisode de L'amour est dans le pré 2021 du 4 octobre. L'arboricultrice bio de 48 ans et l'auxiliaire de vie de 48 ans ont connu quelques tensions. Un sujet sur lequel l'agricultrice est revenue auprès de Télé Loisirs.

C'est tout d'abord lors de la liste des courses que les tensions ont éclaté. Alors que Christelle parlait, Delphine et sa concurrente Ghislaine ne l'écoutaient pas, de quoi l'agacer. Elle était donc sur la défensive quand l'arboricultrice a tenté d'apaiser les choses. Et les deux femmes ont une fois de plus eu une mésentente quand la prétendante a fait une blague un peu graveleuse. "Si c'est encore ça demain, je pars. Je pensais plus me fritter avec Ghislaine qu'avec Delphine. (...) J'ai besoin de la découvrir et ce que je découvre ce n'est pas ce que moi j'attends", a alors déclaré Christelle.

Interrogée par Télé Loisirs, Delphine a expliqué qu'elle n'était "pas très à l'aise avec cette relation conflictuelle". Alors qu'elle idéalisait le séjour à la ferme, elle s'est vite rendue compte que cela n'allait pas se dérouler comme elle l'espérait. "En fait, il y a eu très rapidement un climat de compétition entre Christelle et Ghislaine. Christelle a rapidement montré une forme de jalousie à l'égard de Ghislaine. Mais je ne m'attendais pas à ce que ça soit tendu avec moi. Du coup, le courant a eu rapidement du mal à passer entre nous. J'ai essayé de la rassurer, d'apaiser les choses, on a beaucoup discuté hors caméra", a-t-elle confié. Et d'ajouter qu'elle a été surprise des réactions de sa prétendante.

Reste à savoir si dans les prochains épisodes, Christelle et Delphine auront toujours autant de mal à se comprendre. Si tel est le cas, on imagine que Ghislaine était aux anges, car cela lui laissait le champ libre.