Delphine Wespiser prise pour cible par un gang de fétichistes un peu particulier (EXCLU)

Est-ce que le Comité Miss France vous forme à réagir à ce genre de comportements ?

Ce qui est bien, c'est qu'on n'est ni formé ni formaté. Chaque fille est libre de se comporter comme elle l'entend. Même avant une émission on n'est pas briefé. Entre Miss France, bien sûr, on se parle. On se met en garde. Quand une petite nouvelle est élue, il y a un séjour d'intégration pour partager nos expériences. On vit toutes la même chose, mais de manière différente.

Tu reçois beaucoup de courrier de fans, certains étranges, dont des dessins de toi nue...

Il y a plusieurs choses. Il y a des gens qui m'ont écrit et qui m'ont dessinée nue. Beaucoup de dessins aussi très charmants, très mignons. Et puis il y a des sites qui se sont ouverts sur des photos de mes pieds. Donc des communautés fétichistes se sont réunies autour de mes pieds. Je peux comprendre que des beaux pieds puissent faire plaisir, comme des belles mains. Moi j'aime bien regarder la nuque, le nez. D'autres aiment les pieds. Les trois dernières années, j'ai fait des calendriers et je ne faisais pas attention. Parfois j'étais pieds nus. Souvent, je recevais des commentaires qui me demandaient d'en faire plus. Ils sont très focus là-dessus. Mais je ne réponds pas. On ne peut pas répondre à tous les commentaires. Ça reste, malgré tout, bienveillant, et ce depuis dix ans !

