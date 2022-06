Delphine Wespiser séparée de Jérôme : photos de son séduisant ex avec qui elle est restée presque 10 ans

Delphine Wespiser est une femme amoureuse. Notre Miss France 2012 a trouvé sa moitié en la personne de Roger Erhart, auprès de qui elle s'épanouit depuis au moins sept années. Une longévité impressionnante qui n'est pourtant pas le record de la belle Delphine. En effet, la chroniqueuse de Touche pas à mon poste a déjà fait plus fort dans le passé en restant neuf ans avec son ex Jérôme. C'est d'ailleurs avec ce dernier qu'elle a vécu son couronnement.

La reine de beauté de 30 ans en était très amoureuse et croyait bien à l'époque être avec l'homme de sa vie. Elle n'hésitait d'ailleurs pas à évoquer leur amour lors d'interviews et pensait que ses nouvelles fonctions de Miss n'avaient en rien entaché leur relation. "Jérôme a toujours eu confiance en moi, je suis restée la même et je ne l'ai pas déçu. (...) L'éloignement a renforcé notre amour, on s'est rendu compte que l'on tenait vraiment l'un à l'autre. On s'aime encore plus !", assurait-elle dans les pages de Nous Deux en 2012.

Delphine Wespiser tenait le même discours lors d'une interview pour Oops l'année suivante, en 2013. "Notre couple est assez solide pour assumer (ma vie professionnelle chargée). Mais il m'encourage, car il veut que je sois épanouie. Il me donne comme conseil de rester moi-même et de faire des choses qui me correspondent", avait-elle déclaré. Inséparables, Jérome était également plusieurs fois sorti de l'ombre pour poser avec sa belle lors de sortie publique et même en couverture de magazine (Voir notre diaporama).

Delphine Wespiser toujours très proche de son ex

Et puis, en 2015, les tourtereaux se sont séparés. Mais à en croire les confidences de la jeune femme en 2019, ils sont restés très proches. Delphine expliquait même qu'elle le considérait aujourd'hui comme son "meilleur ami". "La beauté de la vie c'est de garder dans son coeur et sa vie les personnes qui comptent quelque soit le 'statut'. Après 9 et demi de relation autant dire que c'est comme la famille. Parfois la vie use les couples mais pas le lien et la complicité entre deux individus !", écrivait-elle en story Instagram en réponse à un internaute curieux.