Delphine Wespiser topless au hammam : l'ancienne Miss ne cache presque rien...

Delphine Wespiser a sans doute pris cette photo pour les beaux yeux de son chéri Roger, de 26 ans son aîné, et avec qui elle est en couple depuis 2015. Dans Touche pas à mon poste, elle avait raconté leur rencontre qui n'avait rien d'un coup de foudre. "C'était dans sa discothèque. Il ne m'avait pas vue, moi je ne savais pas qui c'était. Quelqu'un est venu lui dire : 'Punaise, il y a toujours du beau monde chez toi. Il y a carrément Miss France'. Il a fait : 'Oui, reviens demain il y aura Miss Monde'. Mais j'étais vraiment là !", se rappelait-elle. C'est ensuite au fil du temps qu'une amitié s'est créée, puis une belle histoire d'amour : "Petit à petit on a discuté. Puis il m'a parlé de sport et il m'a proposé de courir ensemble. Et puis on s'est revu, on s'est revu, et puis voilà..."