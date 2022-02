Delphine Wespiser Un homme de 75 ans lui a fait une proposition très indécente, elle balance

Jeudi 17 février 2022, Cyril Hanouna était aux commandes d'un nouveau numéro de Touche pas à mon poste (C8). Présente autour de la table, Delphine Wespiser a révélé qu'elle avait déjà eu affaire à un homme plus âgé qui lui a fait une proposition déplacée.

Depuis janvier dernier, Jean-Jacques Bourdin fait régulièrement parler de lui pour une affaire de tentative d'agression sexuelle, une accusation portée par Fanny Agostini (et qu'il a niée). Et le 17 février, une nouvelle plainte a été déposée pour "agression sexuelle", "harcèlement" et "exhibition sexuelle". Un sujet sur lequel les chroniqueurs de Touche pas à mon poste sont revenus. Mais avant cela, Cyril Hanouna a demandé à Delphine Wespiser si elle avait déjà fait face à des comportements déplacés à l'époque où elle était Miss France (2012). La compagne de Roger a donc dévoilé que des maires ont déjà eu les mains baladeuses, quand elle posait à leurs côtés. Si elle ne disait rien, elle faisait comprendre en un regard et en un geste que cela ne lui convenait pas, en remontant fermement leur main quand elle se dirigeait vers son postérieur.

"Sinon généralement les hommes qui ont beaucoup de pouvoir, qui sont très riches... J'ai déjà eu plusieurs demandes en mariage. Des hommes même très très très vieux", a poursuivi la jeune femme de 30 ans. Alors qu'elle avait 20 ans, elle est allée déjeuner avec un homme de 75 ans car elle "cherchait un peu des plans pour travailler". La personne en question lui a donc fait une proposition douteuse. "Il m'a dit : 'Si tu veux on peut aller déjeuner ensemble.' Il me disait que je pouvais être égérie de sa marque - d'ailleurs, je ne sais même plus ce que c'était comme marque. Et au bout d'un moment, il m'a dit : 'Alors est-ce que tu es en couple ? Tu sais, moi je suis célibataire, si tu veux, on peut faire échange de bons procédés...' En gros, c'était de l'argent contre être à ses côtés. Il m'a dit : 'Moi je suis seul et toi tu as envie d'un coup de pouce, je peux te le donner.'", a poursuivi Delphine Wespiser.

Bien entendu, l'ancienne reine de beauté a refusé cette proposition. Elle n'a pas eu besoin de cela pour avancer dans sa vie professionnelle bien remplie. Elle est devenue l'un des personnages de Fort Boyard à partir de 2013 (Blanche et sa soeur jumelle rouge à partir de 2015), a été actrice dans Capitaine Marleau (en 2016) ou chroniqueuse dans Touche pas à mon poste (depuis 2018).