Delphine Wespiser "volée" avec un jeu d'argent : "Si ça se trouve aujourd'hui, je serais millionnaire"

Dans Touche pas à mon poste ce vendredi 15 avril, Delphine Wespiser a livré une drôle d'anecdotes à son sujet. Il n'était pas question d'amour, de son compagnon Roger, de cause animale ou de Marine Le Pen mais d'argent ! Aux Etats-Unis, une femme a empoché un pactole de 10 millions de dollars après avoir acheté un ticket par erreur. Cette petite faute, l'Américaine lui a sans doute dit merci, contrairement à Delphine qui, elle, a un peu vécu la même chose mais à l'envers. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, la compagne de Roger aurait pu être richissime mais elle ne le saura jamais.

Il y a longtemps en compagnie d'une copine, Delphine Wespiser s'est rendue dans un bureau de tabac pour laisser parler sa chance et acheter des jeux d'argent des tickets à gratter. Et elle en est certaine : "J'aurais dû gagner ! J'avais acheté avec ma copine plusieurs tickets, on avait gratté que les premières cases. Comme on est des novices, on n'a pas gratté la case chance", a-t-elle raconté sur le plateau de TPMP. Persuadée que les tickets n'ont aucune valeur, Delphine a tout rendu au propriétaire de l'établissement. C'est là que les choses se corsent.

"Dix minutes après, on s'est souvenu qu'il fallait gratter la case chance, a-t-elle repris. On y est retournées, on a dit 'Excusez-nous, vous pouvez nous rendre nos tickets ?'" Mais contre toute attente, la dame à qui elle avait affaire a trouvé une excuse pour ne pas leur donner les tickets qu'elles avaient voulu jeter. Son comportement, selon Delphine Wespiser, l'a d'ailleurs trahie : "Elle est devenue toute rouge, elle a dit : 'Non, j'ai pas vos tickets.'" Des années plus tard, la chroniqueuse de 30 ans est persuadée que les billets étaient gagnants, que la dame les a grattés et a tout gardé pour elle : "Elle nous a volées ! Si ça se trouve aujourd'hui, je serais millionnaire et donc pas forcément ici." L'argent ne fait pas le bonheur... Mais il contribue quand même un peu visiblement !