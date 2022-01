Demain nous appartient : Trois stars de la série isolées, deux sont positives au Covid-19

Mauvaise nouvelle pour les producteurs de Demain nous appartient. Deux actrices récurrentes de la fiction quotidienne de TF1 sont forcées de prendre quelques jours de congés en raison du coronavirus après avoir été testées positives.

Il y a d'abord Sahelle de Figueiredo, l'interprète du personnage de Noor Beddiar. La jeune comédienne de 22 ans en est à son 3e jour d'isolement comme l'indique sa dernière story Instagram. Un isolement qu'elle respecte assidûment et au cours duquel elle s'occupe en poussant de la voix. Et pour cause, en plus de jouer la comédie, elle est chanteuse. La jolie brune d'origine portugaise qui a débarqué dans Demain nous appartient il y a déjà quatre ans, à l'âge de 18 ans, espère même développer cette passion dans le futur.

"J'ai envie de me former au métier de doublage et j'ai envie de reprendre le chant, que je pratique depuis plusieurs années. J'ai envie d'écrire quelques textes et de prendre des cours de piano pour composer. Afin d'ajouter quelques petites cordes à mon arc. Mais tant que Demain nous appartient marche, je veux poursuivre dans cette voie-là. Je suis très contente de cette série", confiait-elle en 2020 pour Télé Loisirs.

Juliette Mabilat est aussi touchée par la Covid-19. Cette dernière prête ses traits au personnage de Lizzie depuis quelques mois seulement, qui est la fille de Audrey Roussel (jouée par Charlotte Gaccio, la fille de Michèle Bernier), une mère célibataire. Juliette Mabilat a déjà de l'expérience dans ce milieu puisqu'elle a fait ses premiers pas en 2012 dans La Mante religieuse de Nathalie Saracco et deux ans plus tard, elle jouait dans Tiens toi droite de Katia Lewkowicz. La brunette est également apparue dans Sources assassines en 2017, et a été au casting d'Askip, un format jeunesse de France Télévisions, durant trois saisons. Comme sa collègue Sahelle de Figueiredo, Juliette est elle-aussi chanteuse. Sur Instagram, elle partage très régulièrement des vidéos d'elle reprenant des tubes. Aux dernières nouvelles, les deux actrices n'ont pas développé de formes graves de la maladie.

Ingris Chauvin également absente du tournage

Il semblerait que ce soit une véritable hécatombe sur le tournage de Demain nous appartient puisque la vedette du show, Ingrid Chauvin, se retrouve également isolée depuis quatre jours avec son fils Tom (5 ans). En story Instagram, elle n'a pas précisé si elle était réellement positive mais une chose est sûre, elle profite à fond de son enfant né de ses amours avec son ex-mari Thierry Peythieu. "4e jour confiné avec Tom.Vous aussi vous êtes confrontés à cette problématique avec vos enfants ?", a-t-elle demandé sur une vidéo d'elle en train de faire du pop-corn.