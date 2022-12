Demain nous appartient : Un candidat de Secret Story au casting et c'est inattendu !

Grosse surprise pour les fans de Demain nous appartient (TF1). Ce mardi 27 décembre 2022, un ancien candidat de télé-réalité a révélé sur Instagram qu'il avait intégré le casting de la série à succès, le temps d'un épisode. Une nouvelle à laquelle le public ne s'attendait pas.

Il s'agit de Darko Božović, révélé en 2016 dans Secret Story 10 (remportée par son ami Julien Geloën). A l'époque, il avait notamment été remarqué pour son corps et son physique de rêve. Son côté sportif lui a aujourd'hui permis d'obtenir un rôle dans Demain nous appartient. "RDV le 2 janvier à 19h10 sur TF1 avec la famille Moreno pour @dna_tf1", a tout d'abord annoncé le beau brun de 31 ans sur son fil d'actualité Instagram. En illustration, ses abonnés ont pu le voir poser avec un grand sourire aux côtés d'Ariane Séguillon (qui joue Christelle Moreno) et Arnaud Henriet (qui interprète son mari de fiction Sylvain).

Ce dernier et le jeune homme sont en tenue de sport et pour cause, Darko Božović s'est mis dans la peau d'un coach sportif comme en témoigne la photo suivante. On peut voir Arnaud Henriet faire des squats, tandis que l'ex-habitant de la Maison des Secrets est à ses côtés pour l'encourager. Il a également dévoilé en vidéo une petite séquence (sans son) tournée avec l'interprète de Sylvain Moreno.

Les coulisses de DNA dévoilées par Darko

En story, Darko Božović a également partagé sa joie, mais aussi les coulisses de sa participation. "Les amis, je peux enfin vous révéler pourquoi j'étais à Sète il y a trois mois. En vrai, vous avez été nombreux à deviner. Je n'y attendais pas. Vous êtes vraiment des sacrés enquêteurs. Je joue dans Demain nous appartient !", peut-on lire dans un premier temps. Il a ensuite expliqué qu'il avait rencontré la star de TikTok Adher, qui a rejoint Demain nous appartient en juillet 2021 dans la peau de Nathan. "Ma révélation de l'année", a-t-il précisé. Darko a ensuite révélé qu'il était venu dans sa chambre d'hôtel durant plusieurs heures afin de l'aider à travailler son texte, alors qu'ils ne se "connaissaient même pas".

Puis, après avoir dévoilé quelques décors de DNA, Darko a confié que le matin même, il a répété avec un pro (qui intervient pour les acteurs de la série) afin de maîtriser son interprétation. Enfin, il a mis en ligne de nouvelles images de son tournage avec Arnaud Henriet. De quoi mettre l'eau à la bouche des téléspectateurs.