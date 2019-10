Demain nous appartient : Un prof' corrige des erreurs, TF1 le sanctionne

Un professeur de mathématiques de Charente-Maritime s'est amusé à corriger les erreurs de maths de Demain nous appartient et a vu ses contenus supprimés par la plate-forme de vidéos à la demande de TF1 comme l'a dévoilé Le Parisien.

En plus d'enseigner au lycée Jean-Dautet de La Rochelle, Nicolas Herla s'est créé une chaîne YouTube afin d'aider les élèves à réussir leurs exercices de mathématiques. Des vidéos qui connaissent un certain succès car il a 105 000 abonnés. Malheureusement, ces derniers n'ont pas eu le loisir de voir sa dernière publication bien longtemps car elle a été supprimée.

L'enseignant a en effet été contraint de retirer la dernière en date, deux heures à peine après sa publication pour une infraction au droit d'auteur car il s'était appuyé sur un extrait de Demain nous appartient. "Sur les polynômes du second degré, c'est au programme de Première cette année. Il y a deux erreurs au tableau et une énoncée à l'oral. C'est typiquement ce que l'on dit aux élèves de ne pas faire ! Je trouvais ça marrant et pédagogique de me servir de cet extrait de 22 secondes", a expliqué Nicolas Herla pour justifier son choix. Il a ensuite fait part de son incompréhension : "Ça veut dire qu'on ne peut pas corriger une erreur ? Même dans une fiction ? Je ne peux me permettre de bloquer ma chaîne pour cette seule vidéo, explique Nicolas Herla. C'est cinq ans d'un travail commencé à Vitry, dans le Val-de-Marne, quand j'enseignais en zone d'éducation prioritaire."

Contactés par Le Parisien, la première chaîne et la société de production Newen n'ont pas été en mesure d'expliquer la raison de cette "demande explicite" formulée auprès de YouTube.