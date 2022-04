Demain nous appartient : Une actrice amoureuse de l'un de ses partenaires par le passé

Clémence Lassalas incarne l'un des personnages emblématiques de Demain nous appartient (TF1). Depuis quatre ans, elle se met dans la peau de Charlie Molina. Et elle a le plaisir de donner la réplique à Emmanuel Moire depuis juillet dernier. Un homme pour lequel... elle a eu des sentiments par le passé.

On imagine que Clémence Lassalas n'a pas eu beaucoup de mal à faire semblant d'avoir des sentiments pour François, le personnage joué par Emmanuel Moire. Lorsqu'elle était plus jeune, l'actrice de 26 ans a éprouvé de vrais sentiments pour le chanteur et acteur de 42 ans. "J'étais amoureuse de lui. Donc merci Demain nous appartient ! En 2005-2007, à l'époque de la comédie musicale Le Roi Soleil [dans laquelle il incarnait le souverain français Louis XIV, NDLR] ma mère travaillait sur ce spectacle, et j'ai eu la chance de le voir de nombreuses fois. J'ai même des photos de lui, qu'il m'avait dédicacées. Il faudrait que je lui montre", a-t-elle révélé à nos confrères de Télé 7 Jours. Une admiration qui devrait amuser le principal intéressé quand il découvrira ces informations.

Aujourd'hui, c'est Clémence Lassalas qui est sous le feu des projecteurs. Depuis les années 2000, elle vit du métier d'actrice. Le public a notamment pu la voir dans La famille Bélier (Karène, en 2014), Carla Rubens (Elodie, en 2006) ou depuis 2019 dans Demain nous appartient. Et son rôle dans la série à succès de TF1, elle ne semble pas près de le lâcher de sitôt : "J'ai l'impression d'avoir commencé hier. Au fur et à mesure, Charlie a pris de l'épaisseur et je me suis attachée à elle. La mort de son père a révélé son infériorité. Cela m'a incitée à réfléchir à une autre façon de l'appréhender, pour mieux comprendre sa carapace. Je peux donc alterner entre ses facettes de peste et de fille sensible. Grâce à sa nouvelle relation avec François, joué par Emmanuel Moire, elle est en train de devenir une femme." Une nouvelle facette qui est aussi appréciée du public.