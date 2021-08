Demain nous appartient : Une actrice phare quitte la série, une nouvelle inattendue

La nouvelle était inattendue ! Marion Christmann, l'interprète d'Amanda Faro, a annoncé qu'elle quittait la série Demain nous appartient. La comédienne a partagé un long message qui accompagnait une vidéo des acteurs et membres de l'équipe réunis pour ce qui semble être sa fête de départ. Elle a aussi posté de nombreuses photos d'elle et de ses acolytes de tournage.

"CLAP DE FIN... ! Pendant plus de deux ans, j'ai pris un plaisir fou à incarner et à faire évoluer ce personnage. Et, il s'en est passé des choses en deux ans... Amanda, une infirmière pétillante, rigolote, espiègle et émotive mais attachante, à la recherche de l'amour... Après avoir essuyé quelques chagrins, surmonté un viol et survécu à un effondrement dans une grotte, elle l'aura finalement trouvé son grand amour.... mais un an plus tard.., voilà qu'il meurt dans une prise d'otage... C'est vrai qu'elle n'a pas eu de pot ! Mais c'était pour mon plus grand plaisir car en tant que comédienne, toutes ces histoires et émotions à jouer c'était un véritable cadeau", a-t-elle tout d'abord écrit en rappelant le parcours rocambolesque de son personnage.

Puis, elle remercie les équipes de TF1 en général, les équipes de production et poursuit : "@dna_tf1 c'était une aventure incroyable, un rythme de tournage si fou mais si formateur ! Et c'est aussi plein de jolies rencontres que je n'oublierai pas. Merci aux formidables équipes techniques et artistiques qui nous accompagnent ! Merci à tous mes fabuleux partenaires avec qui j'ai eu la chance de partager une scène, ou plusieurs, voire toute une intrigue. BREF, j'emporte des milliers de souvenirs dans mon coeur. Vous allez me manquer !!!"

En guise de conclusion, c'est à ses admirateurs qu'elle s'adresse : "Et enfin VOUS, qui nous suivez tous les soirs, MERCI pour votre fidélité et pour tous vos mots, vous avez mis beaucoup de joie dans mon coeur Je dois dire que, partir de la série avec toute cette vague d'amour et de compliments de ces derniers jours , pour la mort d'Ulysse, me touche énormément Je vous remercie sincèrement et j'embrasse tendrement toutes les personnes avec qui j'ai eu la chance de travailler. J'ai hâte de vous partager mes nouvelles aventures."