Demain nous appartient : Une nouvelle actrice annonce son départ

La série Demain nous appartient (TF1) perd une nouvelle actrice. Interrogée par Télé Star, Donia Eden a fait part de son envie de vivre de nouvelles aventures.

L'interprète de Chemsa était dans la célèbre série depuis 2019. Et elle a adoré tourner avec les autres stars de la série, parmi lesquels son partenaire de choc Samy Gharbi. Mais toutes les bonnes choses ont une fin, et Donia Eden a estimé que c'était maintenant. D'autant plus qu'à l'origine, elle ne devait pas rester si longtemps dans Demain nous appartient. "Dès le départ, j'avais dit que je ne resterais pas, mais comme le duo avec Samy Gharbi fonctionnait bien, on nous a écrit une belle intrigue qui va s'achever cet été", a confié l'actrice de 29 ans à Télé Star.

La belle brune a révélé que pour ses derniers jours de tournage, la production lui avait réservé des scènes hors du commun : "J'ai eu droit à des cascades, c'était génial. Jamais je n'avais fait ça." C'est avec plein de beaux souvenirs en tête et de nouveaux projets qu'elle a achevé cette expérience extraordinaire. Le 5 août prochain, Donia Eden sera dans le téléfilm Les Michetonneuses, sur France 2. Et elle souhaite réaliser son premier long métrage qu'elle est en train d'écrire et remporter un prix d'interprétation. Côté vie privée, elle espère devenir maman. On lui souhaite de réaliser tous ses rêves.

Donia Eden n'est pas la seule actrice de Demain nous appartient à avoir annoncé son départ. Vendredi 24 juillet 2020, Charlotte Valandrey (Laurence Moiret) a révélé en vidéo, sur Instagram, qu'elle quittait le navire. "Les histoires autour de mon personnage ne se renouvelaient pas assez. J'étais absente un peu trop souvent, donc, avec la production, on a décidé d'un commun accord que j'allais arrêter. Voilà. Vous ne me reverrez plus dans Demain nous appartient", avait-elle expliqué pour justifier son départ. Ému, son fils de fiction Théo Cosset (Arthur) avait rapidement réagi à cette triste annonce.