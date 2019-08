Demain nous appartient : Une star de Premiers baisers débarque !

Depuis son lancement sur TF1 en juillet 2017, la série Demain nous appartient a vu débarquer de nombreuses guest stars aux côtés des héros principaux comme Ingrid Chauvin et Charlotte Valandrey. Comme le rapporte le site Puremédias, une nouvelle recrue est annoncée.

C'est l'actrice Christiane Ludot qui rejoindra prochainement le feuilleton de TF1 dès la rentrée. Si son nom ne fait pas tout de suite écho dans l'esprit des téléspectateurs aucun doute que nombreux sont ceux qui vont reconnaître son visage. Et pour cause : elle est surtout connue pour avoir interprété le rôle de Marie Girard entre 1991 et 1997 dans la série culte Premiers baisers. Un programme estampillé AB Productions. De 1995 à 1997, elle a gardé le même rôle mais dans Les Années Fac.

Elle est une grande habituée du petit écran puisque ces dernières années, elle a joué dans les séries Boulevard du Palais, Julie Lescaut, Maigret, Sous le soleil ou encore l'autre feuilleton à succès du PAF Plus belle la vie ainsi que Profilage.

Selon nos confrères, "dans Demain nous appartient, elle jouera le rôle de Françoise Salieri, la mère d'une certaine... Justine [une de ses filles dans les séries AB se prénommait déjà comme cela, NDLR], incarnée par Laura Mathieu, qui est dans le feuilleton une ex-prostituée reconvertie en serveuse de bar aux côtés de Tristan (Mathieu Alexandre), dont le nom de famille n'est autre que... Girard".

Dans Demain nous appartient, les téléspectateurs ont pu voir débarquer Kamel Belghazi, Véronique Jannot, la belle Linda Hardy (bientôt dans DALS) et même la jeune Emma Smet, petite-fille de Johnny Hallyday. Quant au populaire comédien Frédéric Diefenthal, il est lui aussi attendu dans la série et "viendra donner la réplique à Ingrid Chauvin dans la peau du proviseur adjoint du lycée de Sète".

Thomas Montet