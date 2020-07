Demi Lovato effondrée : elle annonce la mort de son grand-père

Mercredi 1er juillet 2020, la chanteuse Demi Lovato a annoncé à ses fans, sur son compte Instagram, la mort de son grand-père. La star, suivie par 86,3 millions de followers, a posté plusieurs photos d'archives et un joli message. En deuil, elle pleure un homme qui comptait beaucoup pour elle.

En légende de sa publication, la star de 27 ans a écrit : "Je me suis réveillée en apprenant que mon grand-père Perry était mort tôt dans la matinée. Il était malade depuis quelques années maintenant, alors je suis plutôt soulagée qu'il ne souffre plus, mais cela fait toujours mal de penser que notre famille ne pourra pas lui faire des adieux au travers de vraies funérailles avant un bon moment [l'État de Californie a imposé le confinement dans le cadre de la lutte contre la pandémie de coronavirus qui fait des ravages aux États-Unis, NDLR]. Mais c'est la réalité dans laquelle on vit pendant cette pandémie. Cet homme aimait férocement Dieu et c'était l'un des meilleurs prêcheurs que j'ai eu l'honneur de voir en action pour témoigner de la parole de dieu. Je t'aime, papy. Je suis désolée que nous n'ayons pas pris plus de photos ensemble, mais j'ai tellement de souvenirs qui me font sourire jusqu'à ce qu'on se voit de nouveau un jour. Repose en paix. Je t'aime."

Demi Lovato, dont l'année 2020 était marquée par son grand retour dans la musique après des mois d'absence en raison d'une santé fragile liée à une terrible overdose, pourra compter sur son nouveau chéri en ces temps difficiles. L'interprète des tubes Skyscraper, Confident, Sorry Not Sorry, Really Don't Care ou encore Heart Attack est en couple avec Max Ehrich.