Demi Lovato : Nouveau tatouage à la symbolique forte ... à un détail près !

La signification de son tatouage

"Je n'avais aucune idée de ce que j'allais faire, poursuit Demi Lovato. J'ai raconté ma vie au tatoueur, lui ai décrit mon état d'esprit actuel et on a créé cette combinaison d'images qui symbolisent parfaitement l'éveil spirituel que je vis. Avoir un ange déchu qui s'élève grâce à trois colombes pures, angéliques (la sainte Trinité) en tant que lumière intérieure signifie être guidé par une conscience supérieure. Ses ailes sombres représentent l'obscurité dont je me débarrasse." Demi Lovato vient de réaliser l'un de ses plus grands rêves. Sans doute le plus fou. Après avoir retrouvé la sensation des planches le soir des Grammy Awards le dimanche 26 janvier 2020, en interprétant en larmes son titre Anyone, elle a chanté l'hymne nationale américaine sur la pelouse du Hard Rock Stadium de Miami, le 2 février, afin de lancer le Super Bowl. Or, elle avait évoqué cette possibilité dix ans auparavant sur Twitter, assurant qu'elle parviendrait un jour à ses fins. C'est désormais chose faite, et c'est sans doute la plus belle revanche qu'elle pouvait prendre sur la vie...