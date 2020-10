Denis Brogniart échappe au reconfinement : sa photo "cruelle" fait réagir ses abonnés

Depuis le 28 octobre 2020, les Français ont une baisse de moral. Ce jour-là, le président de la République Emmanuel Macron a annoncé un nouveau confinement, effectif à partir du 30. Si Lorie Pester les a motivés en donnant quelques conseils pour rester positifs, Denis Brogniart les a, malgré lui, déprimés.

Cela partait pourtant d'un bon sentiment. Le présentateur de 53 ans a partagé une photo ensoleillée, prise sur le tournage de la nouvelle saison de Koh-Lanta (TF1). On y découvre Denis Brogniart prendre la pose sur une plage de sable fin, tout sourire, avec des lunettes de soleil posées sur le nez. Derrière lui, on peut apercevoir un ciel presque bleu, une mer aux eaux turquoises et une île en arrière-plan. Un paysage paradisiaque en somme. "Tournage du prochain Koh-Lanta en cours en Polynésie française. Sites sublimes avec ici sur cette langue de sable, Bora Bora dans mon dos. #monbureaudujour Pensées et courage pour cette période de confinement qui commence. Ce partage pour vous permettre de garder le moral", a-t-il écrit en légende de sa publication.

Pas de reconfinement en vue donc pour Denis Brogniart qui restera ces prochaines semaines en Polynésie Française. Et sa photo a fait réagir de nombreux internautes, certains étaient abattus. "Elle est géniale cette photo ! Par contre @denisbrogniart_off il va falloir penser à ceux qui sont confinés et qui travaillent H24 en visio depuis leur appartement ahah, c'est cruel ce genre de post, ça donne beaucoup trop envie de s'évader", a écrit Mathilde (candidate de Koh-Lanta 2017). "Mais c'est qu'il nous nargue le Denis", a-t-on aussi pu lire. D'autres l'ont remercié de leur permettre de s'évader un peu grâce à son cliché.