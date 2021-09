Denis Brogniart "effondré", un grand ami est mort : "Ma peine est immense..."

Xavier Rivoire était le leader communication externe de Décathlon à l'international. Journaliste de formation et de profession pendant plus de vingt ans, il a d'abord évolué dans le milieu du sport et de l'Olympisme. Après un début de carrière au sein la BBC, en tant que reporter et présentateur, il a crée le bureau d'envoyé spécial permanent de L'Equipe à Londres. En 2007, il est devenu responsable du service étranger de France Football, dont il a aussi été correspondant à Milan.

C'est en janvier 2012 qu'il a rejoint le groupe Décathlon en tant que responsable des médias et de l'événementiel. En août 2013, il a été nommé directeur de la communication externe. Il y a un peu plus d'un mois seulement, il se réjouissait même du partenariat réalisé entre Décathlon et les prochains Jeux Olympiques de 2024 à Paris.