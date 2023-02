Denis Brogniart en pleine tourmente : l'animateur fait son entrée au musée Grévin, grande découverte

Denis Brogniart a fait son entrée au musée Grévin ce jeudi 2 février dans une ambiance 100% Koh-Lanta, une émission qu'il présente depuis plusieurs années et qui sera à retrouver le 21 février prochain sur TF1 pour une nouvelle saison qui sera intitulée Le Feu Sacré. L'animateur de 55 ans a été accueilli par Yves Delhommeau, directeur général du Musée Grévin, et Alexia Laroche-Joubert, présidente d'ALP, la société de production de l'émission. Il a été félicité avec les équipes de création de Grévin - tant pour la qualité du rendu du double de cire que la reconstitution du décor de la célèbre émission de TF1 - devant un parterre de nombreux amis et de la famille de l'animateur.

Le papa de Lili et Violette s'est notamment amusé à prendre la pose aux côtés de son double sur la scène du théâtre puis dans le décor de l'émission entouré de certains anciens aventuriers de l'émission tels que Naoil, Candice, Moussa et Jérémy, mais aussi Namadia, Maxime, Amel, Olga, Aurélien, Jesta et Benoit. Sa statue a été réalisée par le sculpteur Stéphane Barret et le décor du jeu d'aventure par les équipes de la Compagnie de Alpes sous le regard d'ALP et de Grévin, construits par la société Prelud.

Je tiens à présenter mes excuses

Pour rappel, cet événement intervient quelques jours seulement après qu'il a été accusé d'avoir eu un comportement humiliant avec plusieurs de ses collègues de TF1, dont Charlotte Namura. Dans le magazine Voici, édition du 27 janvier, il est écrit que Denis Brogniart a eu un "comportement intolérable à l'encontre de deux employées de TF1". Selon un responsable syndical de la chaîne, cela n'est pas étonnant car le présentateur serait "capable de colères humiliantes en public, surtout avec les femmes".

"Je suis très engagé, perfectionniste et à l'occasion de deux directs sur TF1, où la pression est très intense, j'ai eu des mots qui ont dépassé ma pensée, des propos qui ont heurté certaines personnes et je le regrette. Rien ne justifie mon comportement, qui faisait suite à certaines difficultés. Ces faits isolés ne rendent pas compte des relations privilégiées basées sur le respect et la bienveillance que j'entretiens avec les équipes techniques et rédactionnelles des programmes auxquels je participe depuis 30 ans. Je tiens à présenter mes excuses à celles et ceux que j'ai pu blesser", s'était alors défendu l'animateur dans les colonnes de l'hebdomadaire.