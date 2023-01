Denis Brogniart accusé de comportement abusif : le mari d'une plaignante à deux doigts de lui "en mettre une"

De son côté, face aux accusations contre lui, Denis Brogniart a rapidement présenté ses excuses. "Je suis très engagé, perfectionniste et à l'occasion de deux directs sur TF1, où la pression est très intense, j'ai eu des mots qui ont dépassé ma pensée, des propos qui ont heurté certaines personnes et je le regrette. Rien ne justifie mon comportement, qui faisait suite à certaines difficultés. Ces faits isolés ne rendent pas compte des relations privilégiées basées sur le respect et la bienveillance que j'entretiens avec les équipes techniques et rédactionnelles des programmes auxquels je participe depuis 30 ans. Je tiens à présenter mes excuses à celles et ceux que j'ai pu blesser", a-t-il déclaré auprès de Voici.