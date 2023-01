"Mes beautés n'ont pas changé" : Denis Brogniart papa gaga de ses jumelles, ses "princesses d'amour" de 18 ans dévoilées !

Depuis deux décennies, Denis Brogniart anime l'une des émissions les plus attendues et cultes du PAF : Koh-Lanta. Sa voix mythique est parfois (trop ?) reconnaissable, et l'animateur de 55 ans doit concilier sa vie personnelle avec cette image iconique qu'il transporte avec lui. Car ce passionné de sports n'est pas seulement une figure de télévision, il est aussi, et avant tout, un heureux papa. Le présentateur a dévoilé une photo aussi tendre que rare de ses deux filles jumelles à l'occasion de leur anniversaire.

"Mes princesses d'amour Lili et Violette ont 18 ans aujourd'hui. Mes beautés n'ont pas changé et moi non plus", a-t-il écrit avec humour en légende d'une photographie dévoilée sur Twitter. Sur le cliché, on le voit assoupi à côté de ses jumelles qui devaient avoir 2 ou 3 ans. Désormais adultes, ses filles ont dû sourire avec nostalgie en voyant cette image et si elles ont bien grandi, leur père ne semble effectivement pas avoir tellement changé physiquement ! Aurait-il le totem de la jeunesse éternelle ?