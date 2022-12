Denis Brogniart "n'a rien à faire ici" ! L'animateur en prend pour son grade avec "Merci les Bleus"

Mardi 20 décembre, TF1 a diffusé le documentaire Merci les Bleus, qui retrace toute l'aventure des joueurs de Didier Deschamps lors de cette Coupe du monde qui s'est tenue au Qatar. Une épopée incroyable, qui a commencé à Clairefontaine, le camp de base de l'équipe de France, pour se terminer tristement en finale face à l'Argentine. Des images forcément très compliquées à regarder pour les fans des Tricolores, seulement quelques heures après cette déchirante séance de tirs au but. Si plusieurs séquences ont fait parler, à l'image de la reprise d'une chanson de Booba, la chaîne avait choisi de confier la narration de l'histoire à un présentateur maison, Denis Brogniart.

L'animateur de 55 ans est à la tête de plusieurs programmes phares de TF1, à l'image de Ninja Warrior, mais c'est principalement pour sa participation à Koh Lanta depuis plus de vingt ans que les téléspectateurs l'identifient. Une voix et un ton très reconnaissables et qui en a étonné plus d'un pendant la diffusion du documentaire ! "Sympa le doc mais la voix de Denis Brogniart me perturbe. À tout moment, je m'attends à une séquence où Pavard annonce à Giroud qu'il va voter Thuram au conseil", écrit l'un d'entre eux, rejoint sur ce point par un autre : "Par contre la voix de Denis Brogniart, c'est trop chelou, on dirait qu'il va nous annoncer que Teheiura a gagné le collier d'immunité."

La voix de Denis Brogniart me stresse à mort. Il n'a rien à faire ici

Pour d'autres en revanche, au-delà de l'amusement que cela provoque, la déception est de mise, notamment sur le fond du documentaire. "On dirait un épisode de Koh Lanta... La voix de Denis Brogniart me stresse à mort. Il n'a rien à faire ici. Je m'attendais à un truc vraiment en immersion genre Les yeux dans les Bleus", peste un internaute. Des avis mitigés donc sur le choix de l'animateur pour présenter Merci les Bleus, en rappelant tout de même que c'est lui qui a présenté le magazine de la Coupe du monde sur TF1 durant le mondial.