"C'est pour ça que tu ne gagnes pas" : Kylian Mbappé se prend un énorme tacle par Booba après 'Merci les Bleus'

Une séquence plutôt rigolote et que ne pouvait pas laisser passer le roi du clash, Booba. Après s'être attaqué à Kaaris pendant de longs mois, puis plus récemment à Magali Berdah, ce qui a créé une grosse polémique, il a décidé de s'attaquer au monde du sport, même si on sent que l'attaque est pleine d'humour. Si Kylian Mbappé n'a pas répondu à cette petite provocation, vu tous les fans du rappeur dans le groupe France, il y a de bonnes chances pour que le message ne passe pas inaperçu !