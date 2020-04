Denis Brogniart fier : son beau message à sa nièce infirmière

Depuis le début du confinement, Denis Brogniart fait partie des personnalités les plus mobilisées pour lutter contre le coronavirus. D'une part en continuant de divertir les fans de Koh-Lanta en proposant des live quotidiens avec d'anciens aventuriers et, d'autre part, en mettant toujours plus la lumière sur le personnel soignant, en première ligne dans cette crise sanitaire.

Un dernier point qui lui tient à coeur puisque Denis Brogniart est l'oncle d'une infirmière, Noémie. Très fier de son travail, l'animateur lui a rendu hommage lundi 13 avril 2020 en postant une photo d'elle à l'hôpital avec une collègue, toutes deux équipées d'un masque et d'une visière en plastique pour se protéger du virus. "Pensées pour tout le personnel médical et en particulier pour ma jolie nièce Noémie @nbrgnt jeune infirmière à Lyon. Je t'embrasse fort", a-t-il inscrit en légende de sa publication. Ces mots touchants ont suscité le respect des internautes, qui ont à leur tour salué le travail difficile de la jeune femme ces dernières semaines.

Mais Noémie, ainsi que toutes les équipes médicales en France, devra toutefois poursuivre ses efforts. Et pour cause, le président Emmanuel Macron a annoncé lundi soir la prolongation du confinement jusqu'au 11 mai prochain. Dès lors, le déconfinement pourra être entamé, non sans d'extrêmes précautions. En effet, les lieux rassemblant du public ne pourront pas rouvrir, les personnes les plus à risques devront quant à elles rester chez elles et les frontières avec les pays non membres de l'Union européenne resteront fermées jusqu'à nouvel ordre, entre autres. Encore un peu de patience...