Denis Brogniart, son fils positif à la Covid-19 : "Il faut qu'ils vivent ces jeunes!"

C'est un ras-le-bol général que ressentent les Français. Après l'annonce d'un nouveau et troisième reconfinement en un an par Jean Castex le 18 mars dernier, les voix en colère se font entendre sur les réseaux sociaux mais aussi à travers les médias. Denis Brogniart a notamment eu l'occasion de rebondir sur le sujet en témoignant de la situation de ses quatre enfants, Blanche, 14 ans, Lili et Violette, 16 ans, et Dimitri, 20 ans. Invité de Clique auprès de Mouloud Achour dimanche 21 mars, l'animateur de Koh-Lanta a confié que ses trois filles ont éprouvé "une grande tristesse" au moment d'apprendre que des mesures plus strictes avaient été décidées pour l'Île-de-France. "Mes filles avaient prévu une soirée ce week-end, en petit comité, et t'es obligé d'enlever ça", s'est-il désolé, impuissant. Et d'ajouter : "Le côté je vais à l'école, je rentre à la maison, je retourne à l'école, je vais à la maison, c'est extrêmement pesant."

Denis Brogniart a également donné des nouvelles de son aîné Dimitri. "Mon fils a attrapé la Covid", a révélé le présentateur, expliquant toutefois ne pas avoir été surpris. "Il l'a attrapé parce que c'était impossible qu'il ne l'attrape pas. Il est en école de commerce en province, il a un petit appartement, il a vingt ans", a-t-il précisé. Dans ces conditions, Denis Brogniart ne peut malheureusement pas changer la donne. "Mon fils, bien-sûr je lui dis 'fais gaffe', mais je ne peux pas éviter qu'un soir il soit dans l'appart de l'un, l'autre soir dans son appartement. Parce qu'il faut qu'ils vivent ces jeunes, autrement ils vont devenir dingues à un moment ou un autre. Et encore je parle de jeunes, mes enfants ils ont de la chance parce qu'ils ont de l'espace, ils ont un cadre familial, mais vous imaginez ceux qui n'ont pas ça ?", a-t-il rappelé.

L'animateur vedette de TF1 a conclu en priant les experts et le gouvernement de se mettre d'accord une bonne fois pour toutes : "À un moment ou à un autre, trouvons la solution et essayons de la mettre en place... que ça dure le temps que ça doit durer".