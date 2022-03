Denis Brogniart sous le choc : il pleure la mort d'un être cher, Nikos Aliagas dans une "très grande tristesse"

Ces derniers jours sont décidément compliqués pour Denis Brogniart. Après avoir assisté aux obsèques de Jean-Pierre Pernaut aux côtés de nombreuses personnalités de la télé, l'animateur se retrouve encore une fois endeuillé. Sur Instagram vendredi 11 mars 2022, il a annoncé la mort d'un "ami cher", Laurent Vimont, décédé d'une crise cardiaque dans la journée, à l'âge de 61 ans. Ce dernier était le président de Century 21, le premier réseau d'agences immobilières de France.

Denis Brogniart lui a adressé un hommage poignant après avoir appris la nouvelle. "Je viens de perdre un ami cher, un homme rare, un catalyseur de bonnes ondes et d'énergie", a-t-il commencé, avant de se souvenir de bons moments partagés avec Laurent Vimont. "Je l'aimais profondément, je l'admirais beaucoup et je le respectais infiniment. (...) Il m'entraînait dans tous ses défis comme lorsqu'après avoir perdu un pari, nous avions traversé la Seine à la nage un matin de juin. Il s'émerveillait de tout, il se nourrissait des expériences des autres, il était simplement d'une grande bonté".

L'animateur de Koh-Lanta se dit aujourd'hui "immensément triste et sous le choc de ce départ si soudain". "On plaisantait encore ensemble il y a 2 jours... je ne peux pas y croire. Mon seul réconfort c'est de savoir que tu as été très heureux, épanoui auprès de ta femme Alice et de ta fille Victoire, les prunelles de tes yeux à qui je pense fort aujourd'hui. RIP MON AMI", a-t-il conclu avec une grande peine.

Laurent Vimont avait également marqué la vie de Nikos Aliagas. La figure de TF1 a lui aussi tenu à partager un message sur ses réseaux sociaux, abasourdi par la mort de l'homme d'affaires. "Une très grande tristesse. Mes pensées et mes prières vont vers sa famille... Une triste nouvelle aussi irréelle que douloureuse...", a-t-il écrit sur Twitter.